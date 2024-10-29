Bebeklerin mamalarına su yerine alkol koymuşlardı! KKTC’deki Yenidoğan skandalının sebebi belli oldu

Türkiye’de Yenidoğan Çetesi skandalı konuşulmaya devam ederken benzer bir olayda KKTC’de yaşandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin yenidoğan ünitesinde bebeklerin mamalarına su yerine yanlışlıkla saf alkol koyuldu. Bu olayın sonucunda bir bebek yaşamını yitirirken 6 bebekte entübe edildi.

Bebeklerin ölümüne yol açan skandala hastane yönetiminin aldığı toplu alkolün su şişelerinde odalara dağıtılması neden oldu.

KKTC Sağlık Bakanlığı, yaşanan olayda 7 bebeğin fenalaştığını ve erken doğum nedeniyle kuvözde tedavi gören 20 günlük bir bebeğin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakanlık altı bebeğin durumunun kritik olduğunu belirterek entübe edildiklerini belirtti.

Olayla ilgili hızlıca soruşturma başlatılırken, dört sağlık çalışanı “tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla ekipler tarafından gözaltına alındı.

NEDENİ BELLİ OLDU

Tele1’den Ersin Eroğlu’nun haberine göre, olayın nedeni olarak hastanenin aldığı toplu alkol su şişelerinin odalara dağıtılması gösterildi.

Toplu tank/fıçı içinde alkol alan hastane bunları 5 litrelik ve litrelik su şişeleriyle odalara dağıttı. Bebeklerin mamalarını hazırlayan sağlık çalışanları ise su ve alkolü karıştırdı.