Beckenbauer kimdir? Franz Beckenbauer öldü mü?

Almanya'nın hem oyuncu hem de teknik direktör olarak Dünya Kupası kazanan tek ismi olan Beckenbauer, "Der Kaiser" lakabıyla tanınıyordu.

FRANZ BECKENBAUER KİMDİR?

Beckenbauer, 1945 yılında Münih'te doğdu. Babası posta işçisi, annesi ise ev hanımıydı. Futbola 1954 yılında SC Munich '06 takımında başladı. 1963 yılında Bayern Münih'in A takımına yükseldi. Burada 14 yıl boyunca forma giydi ve kulübün efsaneleşmesinde büyük pay sahibi oldu. Bayern Münih ile dört Bundesliga, üç Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, bir Kupa Galipleri Kupası ve dört Almanya Kupası kazandı. 1971 yılında takımın kaptanlığına getirildi.

Beckenbauer, gençliğinde forvet olarak oynamasına rağmen, zamanla savunmaya geçti ve modern libero rolünün öncüsü oldu. Savunmadan hücuma katkı sağlayan, uzun paslar ve koşular yapan, akıllı ve zarif bir oyuncuydu. 1972 ve 1976 yıllarında Avrupa'da Yılın Futbolcusu seçildi.

Beckenbauer, Almanya Milli Takımı'nda da büyük başarılar elde etti. 103 kez milli formayı giyen Beckenbauer, 1972 yılında Avrupa Şampiyonluğu, 1974 yılında ise Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı. 1974'teki Dünya Kupası finalinde kaptan olarak kupayı kaldıran ilk futbolcu oldu.

Beckenbauer, 1977 yılında ABD'nin New York Cosmos takımına transfer oldu. Burada üç yıl oynadıktan sonra 1980 yılında Almanya'ya döndü ve Hamburger SV takımında iki yıl forma giydi. 1983 yılında tekrar New York Cosmos'a gitti ve 1984 yılında futbolu bıraktı.

Beckenbauer, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine başladı. 1984 yılında Almanya Milli Takımı'nın başına geçti. 1986 yılında Dünya Kupası'nda ikinci, 1990 yılında ise şampiyon oldu. Böylece hem oyuncu hem de teknik direktör olarak Dünya Kupası kazanan üç kişiden biri oldu. Diğer ikisi Brezilyalı Mário Zagallo ve Fransız Didier Deschamps'tı.

Beckenbauer, 1990 yılında Almanya Milli Takımı'ndan ayrıldıktan sonra Fransa'nın Marsilya takımını çalıştırdı. Burada bir lig şampiyonluğu kazandı. 1993 yılında eski takımı Bayern Münih'in teknik direktörlüğüne getirildi. Burada bir Bundesliga ve bir UEFA Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Beckenbauer, 1994 yılında Bayern Münih'in başkanlığına seçildi. Bu görevi 2009 yılına kadar sürdürdü. 2009 yılında başkanlığı Uli Hoeness'e devretti. Beckenbauer, aynı zamanda Almanya Futbol Federasyonu'nun kulüp başkan yardımcısı ve FIFA'nın yönetim kurulu üyesiydi. 2006 yılında Almanya'nın Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasında önemli rol oynadı.

Beckenbauer, 7 Ocak 2024 tarihinde Avusturya'nın Salzburg kentinde hayatını kaybetti. Futbol dünyası, efsanevi oyuncu ve teknik adamı saygı ve sevgiyle andı.