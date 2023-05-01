Beckham'dan flaş itiraf. Herkesten gizlediği hastalığını açıkladı

Real Madrid, Milan ve Manchester United'da forma giyen ve İngiliz futbolunun efsane isimlerinden David Beckham, "Obsesif kompulsif bozukluk" (OKB) ile mücadele ettiğini ilk kez kamuoyuna açıkladı. OKB, takıntılı düşüncelerin günlük hayatı etkileyecek düzeye gelmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Yakında yayınlanacak bir belgeselde konuşan David Beckham, rahatsızlığı nedeniyle eşyaları düz hatlar veya çiftler halinde tuttuğunu itiraf etti. Ayrıca gece ailesi uyuduktan sonra saatlerce temizlik yaptığını ve eşyaları düzelttiğini söyledi.

"EŞİM MEMNUN DEĞİL"

Beckham, olan hastalığı hakkında şunları söyledi: "O kadar çok temizlik yapıyorum ki dürüst olmak gerekirse eşimin bile bu davranışımdan memnun olduğunu söyleyemem. Sabahları evde aşağı kata inmekten nefret ediyorum. Çünkü alt katta ortalıkta bardaklar, tabaklar ve kaseler oluyor. Her bir mumu temizlemek için etrafta dolaşmak da oldukça yorucu."

OKB HASTALIĞI NEDİR?

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), obsesyon adı verilen takıntılı düşünce veya dürtülerin yarattığı kaygı ya da rahatsızlığa neden olan sıkıntıyı ortadan kaldırmak için kompulsiyon diye tabir edilen devamlı tekrar eden davranışlar ile karakterizedir. OKB'si bulunan insanlar mantık dışı olduğunu bildiği halde rahatlayabilmek için tekrar tekrar zihni meşgul eden ve kontrol edemediği bu düşüncelerden kurtulmak adına bazı hareketleri defalarca yaparlar.