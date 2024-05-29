Beckham’ın kararı şok etkisi yarattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beckham’ın kararı şok etkisi yarattı

Aşırı zayıflığıyla sık sık gündem olan Victoria Beckham, hayatın kalori saymak için çok kısa olduğunu söyleyerek diyetini bozdu.

İngiltere Milli Takım’ın eski kaptanı David Beckham ve eşi Victoria Beckham yine açıklamalarıyla herkesi şaşırttı.

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Kilosunu takıntı haline getirmesiyle bilinen 50 yaşındaki şarkıcı geçtiğimiz günlerde hayranlarını şoka uğrattı.

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Ünlü futbolcunun, karısının son 25 yıldır her gün aynı yemeği yediğini söylemesiyle gündeme gelen Victoria Beckham, kimsenin vücudu hakkında ne düşündüğünü 'artık umursamadığını' ve hayatının kalori saymak için 'çok kısa' olduğunu açıklayarak tartışmalara son noktayı koydu.

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Kızı Harper’a hamileliği dışında ızgara balık ve haşlanmış sebze dışında bir şey yemediği bilinen eski Spice Girls üyesi, “Yeme ve çalışma şeklim konusunda çok disiplinliyim” dedi.

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“Çok fazla sağlıklı yağ tüketiyorum: balık, avokado, fındık, bu tür şeyler. Bir nedenim olmadığı sürece alkol içerim” diyen 50 yaşındaki güzel, “3 ila 6 ay boyunca detoks yapacağım. Yaptığım her şeyde oldukça aşırıyım, ister yemek ister egzersiz, ister içki içmek olsun, ister içmemek olsun” diyerek yine herkesi şaşırttı.

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David Beckham'ın eşi Victoria Beckham, güzelliği ve zayıflığı hakkında sürekli halkın konuştuğu isimler arasında girmişti.

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Kendi markasını çıkaran Beckham, sosyal medyada güzellik tüyoları da veriyor.

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David Beckham, önceki yıllarda verdiği bir röportajda “Onun bir şey yediğini hiç görmedim. Euro 2004 turnuvası sırasında sadece çilek yiyip ve su içtiğine inanıyorum” demişti.

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Victoria Beckham güne iki yemek kaşığı elma sirkesi ile başlıyor.

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