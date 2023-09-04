Bedava yemek için 'Mevlüt Bulma Grubu' kurdular

Kısa sürede 9 bin 300 üyeye ulaşan "Mevlüt Bulma" grubu, takipçilerine nerede ve hangi menüde mevlütler olduğunu haber veriyor. Bu sayede genç vatandaşlar bedavaya yemek yemiş oluyorlar.

Denizli'de sosyal medya üzerinde kurulan 'Denizli Mevlüt Bulma" grubu sayesinde özellikle gençler nerede ‘mevlüt var’ kolay yoldan tespit ediyor. Yapılan paylaşımlarla nerede yemekli mevlüdün olduğu paylaşılıyor.

Hatta grup üyelerinin adres bulmakta zorlanmaması için paylaşımı yapan üyeler haritalar üzerinden konum paylaşıyor. Yemeği yiyen üyeler diğer üyelerin de karınlarını doyurabilmesi için menü paylaşımında da bulunuyor.

ETLİ MENÜ MÜ TAVUKLU MENÜ MÜ?

Birden fazla yemekli mevlüt var ise üyeler köfteli ya da tavuklu olan hayır arasında seçim yaparak istediğine gidiyor. Denizli'nin her bölgesinde yayılı olan grup üyeleri yemek hazırlıklarının başladığını tespit ederse hemen diğer grup üyelerine fotoğraflı olarak duyuru yapıyor. Karnı doyanlar da hayır yapanlar da bu grubu yararlı bularak her geçen gün bu platformun büyümesini istiyor.

“KARNIM AÇTI”

Mevlüt yemeğinden sosyal medya grubu sayesinde haberdar olan Bayram Tekin ise "Burayı sosyal medya aracılığıyla buldum. Mevlüt bulma grubu sayesinde geldim. Biri paylaşmış orada denk geldim. Benim de karnım açtı. Tesadüf de yakındı. Hem hayırlı olsun diyeyim, hem de karnımı doyurayım diye geldim. Çok güzel bir platform. Kim yaptıysa, kim bulduysa güzel olmuş.

Yani aç olanlar karnını bu sayede doyuruyor. Dışarıda bir sürü aç insan var. Hiç olmazsa böyle yerlerde, bu platformu kullanarak karınlarını doyurabilirler.

Gelsinler karınlarını doyursunlar. Sevap kazanmış olurlar. Paylaşmak güzeldir. Bunu yapan düğün sahibi de olsa sünnet sahibi de olsa sonuç olarak paylaşıyor. Sofrasını bizlerle paylaşıyor. Sokaktaki insanlarla paylaşıyor. Eşiyle, dostuyla paylaşıyor. Güzel bir şey yani. Teşekkür ediyorum kendisine" diye konuştu.