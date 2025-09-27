Bedelini ağır ödediler! Önce ışıkla yerini belirledi sonra tek atışla vurdu

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Bartın’ın Ulus ilçesinde kaçak avcılık yapan iki kişi, ormanda tüfekle vurdukları bozayının bedelini ağır ödedi. Haklarında işlem yapılan 2 kişiye ekipler 170 bin lira para cezası kestiler.

Olay, önceki gün ilçedeki ormanda yaşandı. Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele için ormanın belirli noktalarına fotokapan yerleştirdi.

Fotokapan görüntülerini izleyen ekipler, 2 avcının fenerle ışık tuttukları bozayıya tüfekle ateş ettiğini, ayının vurulup öldürüldüğünü belirledi.

Polis ekipleri, araç plakasından bozayıyı vuranların R.Ü. ve İ.D. olduğunu tespit etti. R.Ü. ve İ.D.'ye avlanması yasak yaban hayvanları öldürme yasası kapsamında toplam 170 bin TL idari para kesilip, haklarında adli işlem başlatıldı. Bozayı ise ekipler tarafından ormana gömüldü.

Bedelini ağır ödediler! Önce ışıkla yerini belirledi sonra tek atışla vurdu

Bedelini ağır ödediler! Önce ışıkla yerini belirledi sonra tek atışla vurdu

Bedelini ağır ödediler! Önce ışıkla yerini belirledi sonra tek atışla vurdu

Bedelini ağır ödediler! Önce ışıkla yerini belirledi sonra tek atışla vurdu

Bedelini ağır ödediler! Önce ışıkla yerini belirledi sonra tek atışla vurdu

Bedelini ağır ödediler! Önce ışıkla yerini belirledi sonra tek atışla vurdu

Son Haberler
Damar duvarlarındaki tehlikeye iki kaşıklık çözüm! Bilim ilan etti
Damar duvarlarındaki tehlikeye iki kaşıklık çözüm! Bilim ilan etti
Mısır balyası alev aldı! Kaymakamla birlikte ekipler bölgeye hareket etti
Mısır balyası alev aldı! Kaymakamla birlikte ekipler bölgeye hareket etti
Kamyonet dolusu kaçak yakalandı
Kamyonet dolusu kaçak yakalandı
Trump’ın 21 maddelik Gazze planı ortaya çıktı: Uluslararası askeri güç kurulacak
Trump’ın 21 maddelik Gazze planı ortaya çıktı: Uluslararası askeri güç kurulacak
Beyin yaşını durduran 8 yıllık sır ortaya çıktı! Uzmanlar anlattı
Beyin yaşını durduran 8 yıllık sır ortaya çıktı! Uzmanlar anlattı