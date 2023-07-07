Bedelli Askerliğe dev zam

Memurlara yapılacak zam oranının belli olması ile birlikte Bedelli Askerlik ücretleri de belli oldu. 2023 yılının ikinci yarısında Bedelli Askerlik için başvuranlardan 122 bin 351 TL ücret alınacak.

Bedelli Askerliğe dev zam

Asgari ücret, memur ve emekli ücretlerinin artması ile birlikte gelen zam yağmurunda, sıra Bedelli Askerliğe geldi.

2022 yılının ikinci yarısında 80 bin TL olan Bedelli Askerlik ücreti, 2023 yılının başında 104 bin TL’ye yükseltilmişti. Memur maaşlarına zam yapılması ile birlikte Temmuz ayından itibaren Bedelli Askerlik ücreti 122 bin 351 TL’ye yükselmiş oldu.

4 YILDA %290 ZAM

2019 yılında kalıcı bir şekilde hayatımıza giren Bedelli Askerlik uygulaması ilk çıktığında ücreti 31 bin 343 TL idi. 2019’dan günümüze kadar geçen sürede bedellinin ücreti tam tamına yüzde 290 oranında zamlandı. Son zam ile ilk çıktığında 31 bin lira olan bedelli uygulaması 122 bin TL’ye yükselmiş oldu.

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