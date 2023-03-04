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Bedelli askerlik mağdurlarından AKP’ye makul teklif: Devlete 1 milyar TL’den fazla yük olan kışla şartı yerine afet eğitimi verin

Bedelli askerlik mağdurlarından devlete 1 milyar TL’den fazla yük olan kışla şartı yerine hükümete makul bir teklif geldi.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 11:19
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Bedelli askerlik mağdurlarından AKP’ye makul teklif: Devlete 1 milyar TL’den fazla yük olan kışla şartı yerine afet eğitimi verin

Bedelli askerlik mağdurlarından AKP’ye makul teklif: Devlete 1 milyar TL’den fazla yük olan kışla şartı yerine afet eğitimi verin
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik düzenlemenin meclisten geçmesi sonrası gözler bedelli askerlik düzenlemesine çevrildi.

Yüksek ücretler nedeniyle zengin fakir ayrımına neden olan bedelli askerlik düzenlemesi için binlerce mağdur gençten hükümete makul bir teklif geldi.

“KIŞLA YERİNE AFAD EĞİTİMİ”
28 günlük bedelli askerlik ücretinin enflasyona oranla çok yüksek olduğunu ifade eden mağdurlar, “Bedelli askerlikte kışla şartının devlete yükü 1 milyar TL’den fazla. Son yaşadığımız depremler de gösterdi ki afetlerle mücadelede afet eğitimi verilmesi ve bunun teşvik edilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda AFAD tarafından verilen eğitimlerin kışla şartı yerine verilmesini talep ediyoruz. Hükümet neden devlete ekonomik olarak yük olan kışla şartında ısrar ediyor anlamış değiliz. Biz gençler olarak 28 gün kışla şartının mantıklı olduğunu düşünmüyoruz ve buna alternatif olarak AFAD eğitimi verilmesini ülkemiz ve halkımız adına daha hayırlı olduğunun altını çiziyoruz” açıklamasında bulundu.

BEDELLİDE ZENGİN FAKİR AYRIMI OLMASIN
Bedelli ücretinin gençlere çok ağır geldiğini belirten mağdurlar, “Süreç tıkanmış durumda, fiyatın yüksekliği nedeniyle gençler başvuru yapamamaktadır. Bir düzenleme yapılmadığı takdirde enflasyon zammının yansıtılacağı bedelli ücreti çok daha fazla artacaktır. Bunun sonucunda bedelli askerlik ücreti gençlere çok daha ağır gelmekle beraber zengin-fakir ayrımına yol açacaktır. Bedelli ücreti zengin olsun fakir olsun her kesimden gence hitap eden uygun bir fiyata çekilsin, cezalar silinsin, kışla şartı YERİNE AFAD EĞİTİMİ VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ.” dedi.

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