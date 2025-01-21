Bedelli askerlik ücreti, faiz ve taksit oranı belli oldu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılının ilk altı ayı için bedelli askerlik ücretini 243 bin 13 lira 14 kuruş olarak açıkladı. Askerliğini bedelli yapmak isteyen gençler aylık taksit oranlarını ve faiz durumunu araştırmaya başladı.

BEDELLİ ASKERLİK İÇİN KREDİ ŞARTLARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararına göre 100 bin lira üzerindeki kredi tutarları için 12 ay vade sınırı var. Bedelli askerlik için kredi çekilebiliyor ancak en fazla 12 ayda ödemek gerekiyor.

İŞTE AYLIK TAKSİT VE FAİZ ORANI

2025'te bedelli askerlik için talep edilen kredilerde faiz oranları yüzde 3,55 seviyelerinden başlıyor.

Bu durumda 243 bin 13 lira kredi çekildiği takdirde 12 ayın sonunda 321 bin 911 liraya yaklaşıyor. Aylık taksit tutarı ise 26 bin 826 lira.

Eğer 100 bin liralık kredi kullanılmak istenirse aylık ödeme 6 bin 978 lirayı buluyor.