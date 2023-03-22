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  • Bedelli başkan Emre Kahraman AKP’den aday adayı. Reis bizi Afrin’e götür sloganı attıktan sonra bedelli askerlik yapmışt

Bedelli başkan Emre Kahraman AKP’den aday adayı. Reis bizi Afrin’e götür sloganı attıktan sonra bedelli askerlik yapmıştı

“Reis bizi Afrin’e götür" sloganı atan sonrasında ise bedelli askerlik yapan AKP Kocaeli İl Gençlik eski Başkanı Emre Kahraman AKP Kocaeli Milletvekili Aday Adayı oldu.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 11:53
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Bedelli başkan AKP’den aday adayı. Reis bizi Afrin’e götür sloganı attıktan sonra bedelli askerlik yapmıştı

Bedelli başkan Emre Kahraman AKP’den aday adayı. Reis bizi Afrin’e götür sloganı attıktan sonra bedelli askerlik yapmıştı
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Eski AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, Kocaeli Büyükşehir ve Başiskele Belediye Meclis Üyeliğinden istifa ederek AKP Kocaeli Milletvekili Aday Adayı oldu.

Kocaeli Barış Gazetesi'nden Merve Dişli'nin haberine göre AKP Kocaeli İl Binasında gerçekleşen adaylık açıklamasına AKP Gençlik Kolları MKYK Üyesi Mehmet Ceran, AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan, AKP Kocaeli Milletvekili Aday Adayları Şemsettin Ceyhan ve Serpil Yılmaz ile birlikte çok sayıda genç katıldı.

Gençleri arkasına alarak konuşan Kahraman yaptığı açıklamada “Allah nasip ederse aday adaylığı sürecinde Başiskele meclis üyeliğinden istifa ederek başvurumu yapıyorum. Gençlik kolları döneminde Türkiye’ye namzet olmuş çalışmaları gerçekleşirdik. Görev alsak da almasak da çalışmaya hazırız. Biz 5 yıl gençlik kolları il başkanlığı görevi yaptık. Bugüne kadar 14 Mayıs seçimlerinde de en güçlü desteğin Kocaeli’den geleceğinin sözünü veriyorum.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?
Kahraman, 28 Ocak 2018’deki AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Kongresi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı asker üniformalı gençlerle karşılamış, o dönem gerçekleştirilen Afrin barış harekatına sonuna kadar destek verdiklerini dile getirmişti.

Kahraman daha sonra askerlik görevini bedelli olarak yapmıştı.

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