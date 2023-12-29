Bedeni fişek gibi yapıyor. Süper ikili iş başında

Sarımsak ve bal, doğanın bize sunduğu en değerli besinlerden ikisi olduğunun altı çizildi.

Sarımsak, yer altında büyüyen ve içinde çok sayıda yararlı asit bulunduran bir sebze olmasıyla dikkat çekti.

İnsan sağlığı için önemli olan germanyum ve selenyum gibi mineralleri bolca içerdiği bildirildi.

Sarımsak, hem ilaç hem de kozmetik sektöründe yaygın olarak kullanıldığı ifade edildi.

Balın ise, arıların milyonlarca çiçekten topladığı polenlerden oluştuğu biliniyor.

Bu iki besini birleştirdiğimizde, alternatif tıp alanında çok etkili bir ilaç elde edeceğimiz bildirildi.

Sarımsak ve bal karışımı, kanın pıhtılaşmasını önleyerek, tromboz ve varis gibi damar hastalıklarına karşı koruduğu ifade edildi.

Ayrıca, içlerindeki sülfür bileşeni sayesinde, kan akışını düzenler. Bu da, kalp sağlığı için tehlikeli olan yüksek tansiyonu ve buna bağlı kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olur.

Sarımsak, çiğ olarak tüketildiğinde, alisin adlı bir madde salgılar. Bu madde, damarlarda biriken kötü kolesterolü temizler ve kan dolaşımını iyileştirir. Bunun yanında, trigliserit seviyesini de dengelemeye katkıda bulunur.

Sarımsak ve bal karışımı, vücutta oluşan iltihaplanmaları da azaltır. Bu sayede, kronik hastalıkların şiddetini hafifletir. Ödem oluşumunu engelleyerek, kas ağrılarını da dindirir.

Sarımsak ve bal, antimikrobiyel özellikleriyle, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu zararlı hücrelere karşı savunur. Boğaz enfeksiyonları ve öksürük gibi rahatsızlıklara da iyi gelir.

Sarımsak ve bal karışımını hazırlamak için şu malzemeleri kullanabilirsiniz:

1 su bardağı bal

10 diş çiğ sarımsak

250 gramlık bir cam kavanoz

Sarımsakları küçük küçük doğrayın ve kavanoza koyun. Üzerine balı ekleyin ve iyice karıştırın. Bu karışımı her sabah aç karnına bir yemek kaşığı ılık suyla birlikte için. 7 gün boyunca devam edin. Sonra 1,5 hafta ara verin. Ardından 7 gün daha tekrarlayın. Karışımı oda sıcaklığında saklayın.