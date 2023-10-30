Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Bedriye Kılıç davasında yeni gelişmeler yasandı. Konya’nın Akşehir ilçesinden Temmuz ayında ortadan kaybolan Bedriye Kılıç’ın cinayete kurban gittiği düşünülüyordu. Peki, Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?

KAYNAK: Haber Merkezi
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?

Konya’da kaybolan Bedriye Kılıç davası Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işleniyordu. Bedriye Kılıç davasında eşi Tayfur Kılıç’ın itirafı gündem oldu. Peki, Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?

Bedriye Kılıç odayı 6 Temmuz tarihinde yaşandı. Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşayan ve kiraz bahçelerinde işçi olarak çalışan Bedriye Kılıç'ın kayıplara karışmasının ardından eşi Tayfur Kılıç, 7 Temmuz'da emniyete gitti. Tayfur Kılıç, eşinden haber alamadığını belirtip kayıp başvurusunda bulundu. Bedriye Kılıç'ın ailesi ise Müge Anlı'dan kızlarının bulunması için yardım istedi.

Eşinin kayıp olmasının ardından pavyona gidip eğlendiği ortaya çıkan Tayfur Kılıç'ın, kızına ise "Annen, kamyoncuya kaçtı." dediği öğrenildi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan iddiaları yalanlayan Tayfur Kılıç, olaya ilişkin tek şüpheli konumundaydı.

Bedriye Kılıç'ın annesi Sona Er, damadının dizlerine kapanarak "Tayfur, kızımın nerede olduğunu biliyorsun. Kızım çocuklarını bırakıp gitmezdi. Kızıma ne yaptın? Ne olur söyle, bulalım kızımı. Benim ciğerim yanıyor" diyerek yalvardı. Kılıç ise kayınvalidesinin sözleri üzerine ''Bilmiyorum. Bilsem söylerim." yanıtını verdi.

Öte yandan Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli kayıp olayı ile ilgili çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdü. Müge Anlı, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yapılan çalışmalar sonucunda otobüsle Akşehir'e dönen Tayfur Kılıç'ı gözaltına aldığını açıkladı. Olaya ilişkin yapılan açıklamada Kılıç'ın annesi A.K. ve babası A.K'nin de şüphe üzerine gözaltına aldığı bilgisi paylaşıldı.

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BEDRİYE KILIÇ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Şüpheli koca Tayfur Kılıç, sorgusunda eşini öldürdüğünü itiraf etti. Katil zanlısı kocanın, eşini boğarak öldürdükten sonra cesedi uçurumdan attığı öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen Tayfur Kılıç basın mensuplarının soruları üzerine olayın namus meselesi olduğunu ve pişmanlık duyduğunu söyledi.

Bedriye Kılıç'ı öldürdüğü ortaya çıkan katil zanlısı koca Tayfur Kılıç, cinayeti itiraf ettikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında önce cinayetin işlendiği eve, daha sonra da eşinin cesedini attığı Isparta yolundaki cankurtaran mevkiine götürüldü.

Katil zanlısı Tayfur Kılıç, Cumhuriyet Savcısı eşliğinde cesedi nasıl getirip, attığını anlattı. Ekiplerin Bedriye Kılıç'ın cesedini arama çalışmaları devam ediyor.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tayfur Kılıç çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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