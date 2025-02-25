Beeper yenilendi: Masaüstü ve iOS için yeni uygulamalar yayında

Baran Yalçın
Beeper yenilendi: Masaüstü ve iOS için yeni uygulamalar yayında

Beeper, Automattic’in satın alımının ardından masaüstü ve iOS için yenilenen uygulamalarını beta sürümüyle sunuyor. Yeni özellikler arasında hız, güvenlik ve çoklu hesap desteği öne çıkıyor.

WordPress'in sahibi Automattic, geçen yıl çoklu hizmet mesajlaşma uygulaması Beeper'ı 125 milyon dolara satın almış ve aynı kategorideki önceki bir satın alımı olan Texts ile birleştireceğini açıklamıştı. Şimdi, Beeper, birleşmenin ardından iOS ve masaüstü için yeniden tasarlanan ilk beta uygulamalarını yayınlıyor.

Beeper, bir blog yazısında, masaüstü uygulamasını Texts uygulamasının temeli üzerine inşa ettiklerini ve iOS uygulamasını sıfırdan geliştirdiklerini belirtti. Şirket, yeni uygulamaların daha hızlı ve daha az pil tükettiğini ekledi.

Texts'in kurucusu Kishan Bagaria, X platformunda yaptığı açıklamada, kullanıcıların eski uygulamayı kullanmaya devam edebileceğini, ancak sonunda şirketin yeni uygulamalara geçişi kolaylaştıracak bir yol sunacağını söyledi.

Şu anda, uygulama, mesajları ve diğer hizmetler için kimlik bilgilerini depolamak için Beeper Cloud'u kullanıyor. Gelecek sürümlerde, tüm bu veriler cihaz üzerinde depolanacak. Ayrıca, yeni uygulamalar daha iyi gizlilik ve güvenlik için cihaz üzerinde şifreleme sunacak ve aynı mesajlaşma hizmetiyle ilişkili birden fazla hesabı destekleyecek. Bagaria, ilerleyen zamanlarda Mac uygulamasının kullanıcılara iMessage gönderme ve alma imkanı tanıyacağını da belirtti.

Beeper, Pebble akıllı saatinin kurucusu ve Y-Combinator'da ortak olan Eric Migicovsky tarafından kuruldu. Satın almanın ardından, Migicovsky mesajlaşma bölümünün başına geçti. Ancak, geçen ay Migicovsky, yeniden Pebble üzerinde çalışmaya odaklandığını duyurdu.

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