Beeper yenilendi: Masaüstü ve iOS için yeni uygulamalar yayında

WordPress'in sahibi Automattic, geçen yıl çoklu hizmet mesajlaşma uygulaması Beeper'ı 125 milyon dolara satın almış ve aynı kategorideki önceki bir satın alımı olan Texts ile birleştireceğini açıklamıştı. Şimdi, Beeper, birleşmenin ardından iOS ve masaüstü için yeniden tasarlanan ilk beta uygulamalarını yayınlıyor.

Beeper, bir blog yazısında, masaüstü uygulamasını Texts uygulamasının temeli üzerine inşa ettiklerini ve iOS uygulamasını sıfırdan geliştirdiklerini belirtti. Şirket, yeni uygulamaların daha hızlı ve daha az pil tükettiğini ekledi.

Texts'in kurucusu Kishan Bagaria, X platformunda yaptığı açıklamada, kullanıcıların eski uygulamayı kullanmaya devam edebileceğini, ancak sonunda şirketin yeni uygulamalara geçişi kolaylaştıracak bir yol sunacağını söyledi.

