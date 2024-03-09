Beğeni ve yeniden paylaşım sayıları kaldırılıyor. Nasıl görüneceği ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Beğeni ve yeniden paylaşım sayıları kaldırılıyor. Nasıl görüneceği ortaya çıktı
Eski adı Twitter olan X platformunda beğeni, yeniden paylaşım ve yorum sayıları kaldırıldığında ekranın nasıl görüneceğini bir X çalışanı paylaştı.

Elon Musk tarafından satın alınarak adı Twitter’dan X’e çevrilen sosyal medya platformunda her geçen gün yenilikler yapılıyor. Musk, satın aldığı platformdaki değişikliklere yenisini ekleyeceğini geçtiğimiz günlerde açıkladı.

Beğeni ve yeniden paylaşımların sayılarını kaldırabileceğini söyleyen Musk, açıklamasını Morgan Stanley Teknoloji, Medya ve Telekom Konferansı'nda yaptı. Konu sosyal medyada gündeme gelerek konuşulmaya başlamışken bir ön izleme paylaşıldı.

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X ÇALIŞANI NASIL GÖRÜNECEĞİNİ KULLANICILARA GÖSTERDİ

Sosyal medyada konuşulmaya başlanan yenilikle ilgili birçok yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar bunun iyi olabileceğini söylerken kimisi de bazıları ise ek olarak görüntülemenin de kalkması gerektiğini ifade etti.

Konuyla ilgili detay bir X(Twitter) çalışanı tarafından paylaşıldı. Çalışan, beğeni ve yanıt sayılarının kaldırıldıktan sonra ana ekranda nasıl görüneceğinin muhtemel ön izlemesini paylaştı. Kullanıcılar, bu paylaşımla birlikte yeniliğin neye benzeyeceğini anlamış oldu.

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