Behzat Ç. siyasetten erken sıkıldı. Erdal Beşikçioğlu sahnelere koştu

31 Mart Yerel Seçimlerini en yakın rakibine 85.956 oy fark atarak kazanan usta tiyatrocu yeni siyasetçi Erdal Beşikçioğlu,mazbatasını aldıktan sonra ilk kez tiyatro severlerin karşısına çıktı. Behzat Ç. karakteriyle büyük kitlelere ulaşan Beşikçioğlu'nun sahneye çıkmaktan dolayı oldukça mutlu olduğu görüldü.

Yaklaşık bir saat boyunca sahnede kalan usta oyuncu, oyunun bitmesinden sonra kendisini bekleyenlerle sohbet edip fotoğraf çektirdi. Oldukça sıcak bir ortamda gerçekleşen bu işlerden sonra kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bırakmayan Erdal Beşikçioğlu şu açıklamalarda bulundu.

"Eylemsiz olmayı çok istemedim artık. Oyumuzu verdiğimiz zaman 'Neden olmuyor kardeşim'i kendime sürekli sorup kendimi helak etmek istemedim açıkçası. Böyle bir imkan varsa, benimde bu konuda birtakım tecrübelerim varsa, bu tecrübelerin mutlak halkla beraber çok daha güzel yarınlara yoğrulması gerekiyordu. Siyaset, tabi belediyecilik çok fazla siyaset değil ama yine de algı yönetimi olacaktır, hizmet yönetimi olacaktır. Toplumsal belediyeciliğin anlamını anlatmamız gerekiyordu. Bu bağlamda da zaten 'Evet' dedim bu işe ama sahneyi, sinemayı, kültür sanat konusundaki yaklaşımlarımı bırakmam mümkün değil. Çünkü bu bir eğitimdir aynı zamanda, bir tarafta. Çok eleştiri geldi: Part-time belediyecilik mi yapılacak, öyle mi olacak, böyle mi olacak... Öyle bir şey yok. İşte dün geldiniz seyrettiniz efendim. Bir saatlik bir süreç. Bir saatte bir oyun oynuyoruz ve seyircimizle buluşuyoruz. Onlarla yaşadığımız o empati durumu, bunu üzerinde istediğiniz kadar miting yapın, istediğiniz kadar vatandaşınızla toplanın, yarattığı bu empatik vaziyet, hiçbir şekilde karşılığı oralarda bulunamaz. Bunun duygusal birlikteliği çok daha başka çok daha kalıcı çok daha yarınlara taşıyıcı bir yapısı vardır. Bu bağlamda bir hobi olarak sanatım devam edecektir tabi ki."