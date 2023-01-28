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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan TC kimlik numarası uyarısı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, vatandaşlara, 'TC kimlik numarası' konusunda uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 17:50
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Bekir Bozdağ'dan TC kimlik numarası uyarısı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan TC kimlik numarası uyarısı
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kişisel Verileri Koruma Kurumunca (KVKK) 28 Ocak Veri Koruma Günü dolayısıyla Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde düzenlenen programda konuştu.

Kimlik bilgilerinin paylaşılmasının kişisinin rızası dahilinde olabileceğini vurgulayan Bozdağ, "Bir kişinin kişisel verisi iki şekilde alabilir kurumlar. Ya kanunda açıkça yazılı olacak ya da kişi açık rıza verecek. Sizin rızanız yoksa hiç kimse TC kimlik numaranızı da telefonunuzu da sizden alamaz" dedi.

“DOLANDIRICILIK SUÇUNDA CİDDİ ARTIŞ VAR”

AA'nın haberine göre Bekir Bozdağ açıklamasında, “Son dönemlerde özellikle sosyal medya, dijital mecralar kullanılmak suretiyle dolandırıcılık suçunun işlenmesinde ciddi derecede artışlar var. Neredeyse dosyalara baktığınızda her gün üstüne koyarak artıyor" diye konuştu. “Burada elbette devlet tedbir alacak" diyen Bozdağ, “Ama en büyük tedbiri de biz vatandaşlar alacak. Piyasa sahtekarlarla, dolandırıcılarla sosyal medya üzerinden vatandaşımızı çarpmak isteyenlerle elbette devlet hem yargısıyla hem güvenlik güçleriyle hem iletişim teknolojisiyle bütün boyutlarıyla mücadelesini yapıyor” ifadelerini kullandı.

“TC KİMLİK NUMARANIZI VERMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ

Bozdağ, konuyla ilgili şu uyarıda bulundu: “Bir kişinin kişisel verisi iki şekilde alabilir kurumlar. Ya kanunda açıkça yazılı olacak ya da kişi açık rıza verecek. Sizin rızanız yoksa hiç kimse TC kimlik numaranızı da telefonunuzu da sizden alamaz. Ya da kanun açıkça yazmamışsa o zaman da alamaz. Kanun yazmışsa, diyelim ki eğitim kurumlarında vereceksiniz, askere gideceksiniz vereceksiniz. Kanunda yazıyor. Diyelim bir AVM'ye gittiniz, TC kimlik numaranızı vermek zorunda değilsiniz. Kanun 'ver' demiyor. Sizin rızanıza bağlı.”

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Deli sorular
28.01.2023 18:25
Bu bakan Türkiye'de yaşamıyor olmalı. Nerenin bakanı acaba? Yahu vatandaşın her bilgisi her yerde zaten.. Dalga mı geçiyorsunuz?  
 
rıdvan
28.01.2023 18:23
kargocular alıyor napıcaz  
 
Görkem
28.01.2023 18:18
vatandas herseyin detayini(kanunlari falan) ne bilsin!. Arayanlar zaten polis, savci, MIT falan diyerek ariyor. Genel kural: telefonla bilgI istemek YASAKLANMALI... Bunu yapmak devletin görevidir...  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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