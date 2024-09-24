Beklenen fragman yayında

Netflix, ünlü yönetmen Tyler Perry'nin son dizisinin ilk fragmanını 24 Eylül Salı günü yayınladı. Fragman, Mallory’nin (Crystle Stewart) gösterişli bir malikaneden çıkmasıyla başlıyor. Mallory, video boyunca etkileyici hareketler yaparak kadınlardan oluşan bir izleyici kitlesine hitap ediyor. Kimmie (Taylor Polidore Williams) ise büyük bir mekanda yürürken, “Ailesi bunların hepsine sahip. Hayatının nasıl olduğunu merak ediyorum.” diyerek dikkat çekiyor. Kimmie’nin arkadaşlarından biri, “Bahse girerim haftalık ücret ödenen bir otelde kalmıyordur” diye espri yapıyor.

Kimmie ve Mallory’nin dünyaları farklı olsa da, kısa süre sonra patlayıcı bir römorkta çarpışacaklar. Fragmanda bir kişinin tokatlandığı, bir diğerinin ise bir kamyon tarafından çarpıldığı görülüyor. Karakterlerden biri durumu “Güzel ve ölümcül” diye özetlerken, Mallory “Siyah bebekteki güzellik” diye cevap veriyor.

Dizi, çok farklı hayatlar yaşayan iki kadını konu alıyor. Kimmie, annesi onu evden kovduktan sonra geçimini sağlamak için mücadele ederken, Mallory başarılı bir işletmeyi yönetiyor. İkili, birbirlerinin hayatlarına karışmış buluyorlar.

Beauty in Black dizisi, iki kadının hayatlarının kesişmesini konu alıyor. Mallory, başarılı bir iş kadını olarak lüks bir yaşam sürerken, Kimmie annesi tarafından evden kovulduktan sonra hayatta kalma mücadelesi veriyor. Dizinin ana teması, bu iki kadının birbirlerinin hayatlarına nasıl etki ettikleri ve bu süreçte yaşadıkları zorluklar.

Dizinin oyuncu kadrosunda Crystle Stewart (Mallory) ve Taylor Polidore Williams (Kimmie) başrollerde yer alıyor. Onlara Amber Reign Smith, Ricco Ross, Debbi Morgan, Richard Lawson ve Steven G. Norfleet gibi isimler eşlik ediyor. Dizi, aksiyon dolu sahneleri ve dramatik anlarıyla dikkat çekiyor.

Dizinin fragmanında, Mallory’nin gösterişli bir malikaneden çıkışı ve Kimmie’nin büyük bir mekanda yürüyüşü gibi sahneler yer alıyor. İki karakterin dünyaları farklı olsa da, yolları kesişiyor ve bu kesişme patlayıcı olaylara yol açıyor.