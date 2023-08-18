Beklenen Marmara depreminin simülasyonu yapıldı

Büyük Marmara Depremi’nin kesin olarak yaşanacağını belirten bilim insanları, bu depremin her an olabileceğine dikkat çekiyor.

Bilim insanları, yaptıkları çalışmalar ile depremin nasıl olacağına odaklanmış durumda.

Uzmanlar depreme ilişkin bulgularını paylaşırken, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Jeofizik bölümünden Dr. Yasemin Korkusuz Öztürk, Marmara depreminin nereden başlayacağı, büyüklüğü ve etkileyeceği yerleri anlamak için üç boyutlu simülasyonlar hazırladı.

BBC Türkçe, 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin 24. yıl dönümünde beklenen Büyük Marmara Depremi'ne dair bilinenleri bir araya getirdi.