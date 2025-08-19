Beklenen oldu! Gaziantep, Burak Yılmaz'a emanet

Kaynak: Haber Merkezi
Teknik direktör İsmet Taşdemir ile yolları ayıran Gaziantep FK, Burak Yılmaz ile sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk teknik direktör değişikliği ikinci haftanın sonunda gerçekleşti.

Sezona İsmet Taşdemir yönetiminde giren Gaziantep FK, iki maçta alınan iki yenilginin ardından tecrübeli teknik direktör ile yollarını ayırdı.

Kırmızı siyahlılar, Taşdemir'in yerine Burak Yılmaz'ın getirildiğini resmen açıkladı.

Gaziantep FK, ligin ilk maçında sahasında Galatasaray'a 3-0, ikinci hafta maçında da deplasmanda Konyaspor'a 3-0 yenilerek tarihinin en kötü lig başlangıcını yapmıştı.

BURAK YILMAZ'IN LİGDEKİ DÖRDÜNCÜ TAKIMI

2023-2024 sezonunda Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısı olarak kulübeye geçen Burak Yılmaz, Güneş'le yolların ayrılmasının ardından ekim ayında takımın başına geçmişti. Beşiktaş'ta 6 maça çıkan genç teknik direktör kasım ayında siyah beyazlılardan ayrılmıştı.

Aynı sezonun ocak ayında Kaysersipor'un başına geçen Burak Yılmaz, sarı kırmızılılarla 21 maça çıkmış ve 0.90 puan ortalaması yapmıştı.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Kasımpaşa'yı devralan Yılmaz, İstanbul ekibiyle 16 maçta 1.38 puan ortalaması yakalamıştı.

