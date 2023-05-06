Bel fıtığına 5 bitkisel tedavi

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan bel fıtığına karşı bitkiler çözüm önerileri dikkat çekti.

İŞTE BEL FITIĞINA NE İYİ GELİR SORUSUNA YANIT OLAN EVDE 5 BİTKİSEL TEDAVİ YÖNTEMİ…

- Hindistan cevizi yağı

Özellikle son yıllarda adını sıklıkla duyuran Hindistan cevizi yağının, hem cilt hem de vücut için faydaları saymakla bitmiyor! İçeriğindeki yağlı asitler sayesinde iltihapları ortadan kaldıran Hindistan cevizi yağı, aynı zamanda dokuların onarılmasında ve kas ağrılarının hafiflemesinde oldukça etkilidir.

Malzemeler:

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

Hazırlanışı:

Hindistan cevizi yağını ısıtın ve ısındıktan sonra ılımaya bırakın.

Yeterli ılıklığa ulaştıktan sonra ağrılardan şikayetçi olduğunuz bölgeye hafif hareketlerle ve masaj yaparak uygulayın.

Yaklaşık 10 dakika boyunca işlemi uygulayın ve cildin yağı emmesini sağlayın.

Bu süre sonunda tercihe göre uyguladığınız bölgeyi ılık su ile yıkayabilirsiniz.

- Hızlı, pratik ve rahatlatan çözüm: Papatya çayı

Bel fıtığına ne iyi gelir sorusunun en kolay bitkisel tedavi yöntemlerinden birisi olan papatya çayı, sıkışan sinirleri genişletmekte ve dokuları rahatlatmakta oldukça etkilidir. Hem hızlı hem de etkili bir çözüm yolu arıyorsanız bu yöntemi mutlaka denemelisiniz!

Malzemeler:

Papatya

Sıcak su

Hazırlanışı:

Bir bardak sıcak su içerisine 4-5 adet papatya atın ve kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra bir süre dinlendirdiğiniz papatya çayını günde 2 defa olacak şekilde tüketin.

Papatya çayı rahatlatıcı bir etkiye sahip olduğu için herhangi bir olumsuz sonuçla karşılaşmamak adına aşırı tüketimden kaçınmanızı tavsiye ediyoruz.

- İlaçsız tamamen doğal ağrı kesici: Defne yaprağı

Bel fıtığına ne iyi gelir sorusuna İbrahim Saraçoğlu’nun da önerdiği defne yaprağı, bitkisel tedavi yöntemlerinin başında gelmektedir. Kısa bir zaman ayırarak hazırlayacağınız bu yöntemi şiddetli bel ağrılarınız için rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

Malzemeler:

10 gram defne yaprağı

Sıcak s

Hazırlanışı:

Bir kap içerisine defne yaprağını koyun ve sıcak suyu da ekleyerek 5 dakika kadar kaynatın.

Kaynadıktan sonra hafif ılık hale gelene kadar demlemeye bırakın.

Hazırladığınız karışımı günde 2 bardağı aşmayacak şekilde rahatlıkla tüketebilirsiniz.

- En doğal kas gevşetici: Fesleğen

Bel fıtığından şikâyetçiyseniz ve şiddetli bel ağrılarınız için kimyasal çözümlerden yararlanmak istemiyorsanız kısa sürede hazırlayacağınız bu yöntem sayesinde fesleğenin rahatlatıcı etkisini keşfedebilirsiniz.

Malzemeler:

9- 10 adet fesleğen yaprağı

Sıcak su

Hazırlanışı:

Bir su bardağına fesleğen yapraklarını koyun ve üzerine sıcak su ilave ederek kaynamaya bırakın.

Yeterli ılıklığa ulaştıktan sonra karışımın içerisine bir tutam tuz ekleyerek tüketin.

Günde 1 defa ya da 2 günde 1 uygulayacağınız bu yöntem ile ilaçsız kas gevşetici etkisi oluşturabilirsiniz.

- Bel kasılmalarına kesin çare: Lahana yaprağı

Bel fıtığı ağrıları, şiddetli bel sancıları ya da kasılmalar için geçmişten günümüze kadar uygulanan bu yöntem, adeta doğal bir ağrı kesici işlevi görmektedir. Bel fıtığı için birçok tedavi yöntemi denediyseniz; ancak yine de yeterli sonuç alamadıysanız lahana yaprağı tam size göre!

Malzemeler:

Yeterli miktarda lahana yaprağı

Sıcak su

Hazırlanışı:

Bir tencere içerisine sıcak su koyun ve istediğiniz miktarda lahana yaprağını içine atarak kaynatın.

Lahana yaprakları yumuşadıktan sonra suyunu süzün ve bir tülbente sararak ağrılı olan bölgeye sık aralıklarla uygulayın.

Yarım saat boyunca uygulayacağınız bu işlem sayesinde çok kısa bir süre içinde ağrılarınızın hafiflediğini göreceksiniz.