Bel vermek deyimi ne anlama geliyor?

Bel vermek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Genellikle (dik nesnelerin) dışarı doğru, (yatay nesnelerin ise) aşağıya doğru eğilerek veya kamburlaşarak değiştiğini ifade eden bir deyimdir. Bu deyim ayrıca bir şeyin özgün şeklinin yamularak veya eğilerek değiştiğini, başlangıç halinden farklı bir görünüm kazandığını anlatmak için kullanılır. Nesnelerin doğal formunu kaybederek kamburlaşması veya eğilmesi durumlarında da bu deyim sıklıkla kullanılır.

BEL VERMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Masa öyle bir zaman geçirdi ki, artık bel vermiş, ilk günkü dik duruşunu kaybetmişti."