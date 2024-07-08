Bel vermek deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Bel vermek deyimi ne anlama geliyor?

Bel vermek deyimi ne anlama gelir? Bel vermek deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Bel vermek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Genellikle (dik nesnelerin) dışarı doğru, (yatay nesnelerin ise) aşağıya doğru eğilerek veya kamburlaşarak değiştiğini ifade eden bir deyimdir. Bu deyim ayrıca bir şeyin özgün şeklinin yamularak veya eğilerek değiştiğini, başlangıç halinden farklı bir görünüm kazandığını anlatmak için kullanılır. Nesnelerin doğal formunu kaybederek kamburlaşması veya eğilmesi durumlarında da bu deyim sıklıkla kullanılır.

BEL VERMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Masa öyle bir zaman geçirdi ki, artık bel vermiş, ilk günkü dik duruşunu kaybetmişti."

Son Haberler
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Hızla dünyaya yaklaşıyor. NASA Özgürlük Heykeli büyüklüğünde dedi Dünya
Hızla dünyaya yaklaşıyor. NASA Özgürlük Heykeli büyüklüğünde dedi
Youtube'dan yapay zeka önlemi Teknoloji
Youtube'dan yapay zeka önlemi
Gizem imzayı attı Spor
Gizem imzayı attı
Aydın Doğan milyonlarca dolara gözbebeğini sattı Ekonomi
Aydın Doğan milyonlarca dolara gözbebeğini sattı
10 milyar şifre her yere yayıldı. Böylesi ilk kez oldu Teknoloji
10 milyar şifre her yere yayıldı. Böylesi ilk kez oldu
Arazi sahibi yaşlılar öldürülüyor Dünya
Arazi sahibi yaşlılar öldürülüyor