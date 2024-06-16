Belaya çatmak deyimi ne anlama geliyor?

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Belaya çatmak deyimi ne anlama geliyor?

Belaya çatmak deyimi ne anlama gelir? Belaya çatmak deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Belaya çatmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Beklenmedik ve istenmeyen zor durumlarla karşılaşmayı ifade etmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Genellikle kişinin kendi hataları veya dış etkenler sebebiyle aniden ortaya çıkan zorlayıcı ve sıkıntılı bir durum içine düşmesiyle ilişkilendirilir.

Kontrol edilemeyen ve öngörülemeyen olayların sonucunda ortaya çıkan olumsuz durumlar için kullanılır.

BELAYA ÇATMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Ev sahibi olmak ne zormuş, uyuşturucu kullanan ve satan bir belaya çattık kurtulamıyoruz da..."

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