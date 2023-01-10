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Belçika 2 nükleer reaktörün faaliyet süresini uzatıyor

Belçika, daha önce kapatılması planlanan "Tihange 3" ve "Doel 4" adlı nükleer reaktörlerin faaliyet sürelerinin 10 yıl uzatılması konusunda enerji şirketi Engie ile anlaşma sağladı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 08:59
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Belçika 2 nükleer reaktörün faaliyet süresini uzatma kararı aldı

Belçika 2 nükleer reaktörün faaliyet süresini uzatıyor
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Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Engie şirketiyle ülkedeki “Tihange 3” ve “Doel 4” adlı reaktörlerin faaliyet süresinin 10 yıl daha uzatılmasına yönelik anlaşma sağlandığını belirten De Croo, “Bu iki nükleer reaktörün faaliyetinin uzatılması enerji güvenliğimiz için çok önemli.” ifadesini kullandı.

Anlaşmaya göre, iki reaktör Belçika devleti ve Engie’nin ortak olacağı bir yapı ile yönetilecek.

Nükleer atıkların maliyetinin karşılanması için bir çerçeve oluşturulacak.

Bu aşamadan sonra çevre izinlerinin alınmasına ilişkin işlemler ile teknik ve mali çalışmalar yapılacak.

BELÇİKA’DA 7 REAKTÖR BULUNUYOR

Belçika’da, Hollanda sınırına yakın Doel nükleer santralinde 4 adet, Almanya ve Lüksemburg sınırına yakın Tihange nükleer santralinde de 3 adet olmak üzere toplam 7 reaktör bulunuyor.

Bu reaktörlerin ürettiği elektrik, normal şartlarda ülke ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılıyor.

Belçika’da önceki hükümetler tarafından hazırlanan nükleerden çıkış yasası uyarınca, ülkede 40 yıldır faaliyet gösteren Doel 3 reaktörü eylül ayında kapatılmış ve faal reaktör sayısı 6’ya inmişti.

Son anlaşma ile ülkenin 1985 yılında inşa edilen Doel 4 ve Tihange 3 reaktörlerinin faaliyet süreleri 10 yıl daha uzatılacak.

Belçika hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde nükleer güç santrallerinin 2025 yılında faaliyetine son verilmesi planı hazırlamıştı. Ancak savaş ve Avrupa’da yaşanan enerji krizi nedeniyle Belçika kapatmayı planladığı nükleer güç santrallerinin faaliyet süresini 10 yıl uzatmaya yönelmişti.

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