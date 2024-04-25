Belçika İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağıracak

Kaynak: AA
Belçika İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağıracak
Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Enabel’in Gazze’de görev yapan bir çalışanının ölümüne yol açan saldırıyı kınayarak, İsrail’in Brüksel Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağrılacağını açıkladı.

Lahbib, bir sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Enabel çalışanı Abdullah Nabhan’ın İsrail’in bombardımanı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İsrail Büyükelçisi’ni bakanlığa çağıracağını duyurdu. Lahbib, Nabhan’ın ailesine ve iş arkadaşlarına başsağlığı dileyerek, “Sivil alanları ve insanları hedef almanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve bu kabul edilemez eylemi kınamak, ayrıca açıklama talep etmek için İsrail Büyükelçisi’ni çağıracağım” dedi.

Belçika İşbirliği Bakanı Caroline Gennez ise, Enabel çalışanı 33 yaşındaki Abdullah Nabhan ve 7 yaşındaki oğlunun, İsrail’in Refah şehrinde gerçekleştirdiği bombardımanda yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ayrıca, Enabel’in binasının 1 Şubat’ta gerçekleşen İsrail saldırısında tamamen yıkıldığı belirtildi.

Son Haberler
Avrupa Parlamentosu Rusya'daki seçimleri tanımayacak Dünya
Avrupa Parlamentosu Rusya'daki seçimleri tanımayacak
Fenerbahçe damga vurdu. Paris'e 2 bilet daha Spor
Fenerbahçe damga vurdu. Paris'e 2 bilet daha
Bitlis'in ters lale güzelliği Yaşam
Bitlis'in ters lale güzelliği
Tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı Yerel Haberler
Tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
Ayak kokusunun geçmesi için çözümler Keşfet
Ayak kokusunun geçmesi için çözümler
Kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu Gündem
Kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu