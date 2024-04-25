Belçika İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağıracak

Lahbib, bir sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Enabel çalışanı Abdullah Nabhan’ın İsrail’in bombardımanı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İsrail Büyükelçisi’ni bakanlığa çağıracağını duyurdu. Lahbib, Nabhan’ın ailesine ve iş arkadaşlarına başsağlığı dileyerek, “Sivil alanları ve insanları hedef almanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve bu kabul edilemez eylemi kınamak, ayrıca açıklama talep etmek için İsrail Büyükelçisi’ni çağıracağım” dedi.

Belçika İşbirliği Bakanı Caroline Gennez ise, Enabel çalışanı 33 yaşındaki Abdullah Nabhan ve 7 yaşındaki oğlunun, İsrail’in Refah şehrinde gerçekleştirdiği bombardımanda yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ayrıca, Enabel’in binasının 1 Şubat’ta gerçekleşen İsrail saldırısında tamamen yıkıldığı belirtildi.