Belçika'da Domenico Tedesco'nun kararı merak konusu oldu

Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörü Domenico Tedesco, bu sezonun en ilgi çekici hamlelerinden birine imza atarak Mechelen'in kalecisi Ortwin de Wolf'u ön seçim listesine dahil etti. KV Mechelen'in resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, de Wolf, İtalya ve Fransa’ya karşı oynanacak Uluslar Ligi maçlarında Tedesco'nun ön seçimine girmeyi başardı. Daha üç ay önce sadece Challenger Pro League'de forma giyen 27 yaşındaki kalecinin bu yükselişi, birçok futbolsever ve yorumcu için şaşırtıcı oldu.

Piyasa değeri hiçbir zaman bir milyon euroyu aşmamış olan de Wolf, kariyerinde büyük kulüplerde oynamamış olsa da Domenico Tedesco'nun dikkatini çekmeyi başardı. Son yıllarda Antwerp ve Eupen gibi takımlarda oynayan de Wolf, profesyonel kariyerinde elit seviyede sadece 75 maça çıkmış durumda. Bunun yanında alt ligde ise yaklaşık 40 maça çıkan kaleci, kariyerinde henüz büyük bir sıçrama yapmadı. Ancak bu durum, Tedesco’nun gözünde onu bir fırsat olarak görmesini engellemedi. De Wolf, geçtiğimiz sezon Zulte Waregem'e transfer olduktan sonra Challenger Pro League’de forma giymeye başlamıştı. Şimdi ise Belçika'nın elit takımlarına karşı olan performansıyla yeniden sahneye çıkma ihtimali doğmuş durumda.

GENÇ YETENEKLER DE KADRODA

Tedesco'nun ön seçimi sadece Ortwin de Wolf ile sınırlı kalmadı. PSV'nin genç sol beki Matteo Dams da sürpriz bir şekilde kadroya dahil edildi. Henüz 20 yaşında olan Dams, Belçika milli takımının sol bek pozisyonundaki eksiklikleri giderebilecek potansiyel bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Tedesco'nun uzun zamandır bu pozisyonda yenilik yapma ihtiyacı duyduğu biliniyor ve Dams bu konuda önemli bir çözüm sunabilir. Genç oyuncunun, önümüzdeki yıllarda Belçika'nın gelecekteki kadrosunun kilit isimlerinden biri olabileceği düşünülüyor.

Ortwin de Wolf ve Matteo Dams gibi isimlerin kadroda yer alması, Tedesco'nun yenilikçi vizyonunu ve takımın gençleştirilmesi konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Özellikle Courtois'ın yokluğunda, Belçika milli takımının kaleci pozisyonunda yaşadığı değişimler de dikkat çekici. Tedesco, Courtois sonrası dönemde farklı kalecilere şans vererek, rekabeti artırma yoluna gidiyor. Geçtiğimiz sezon Belçika'nın elit takımları Standard, Antwerp ve Cercle Bruges’e karşı gol yememeyi başaran de Wolf, bu şansı iyi değerlendirirse milli takım kariyerinde önemli bir çıkış yakalayabilir.

Tedesco'nun cesur hamleleri, Belçika futbolunu yeni bir döneme taşıma potansiyeline sahip.