Belçika’da enflasyon dibi gördü

Belçika’da enflasyon, Ağustos 2025’te yıllık bazda yüzde 1,91’e düşerek Ocak 2024’ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bu gerileme, gıda, konut ve giyim gibi temel harcama kalemlerinde fiyat artışlarının yavaşlamasından kaynaklandı. Uzmanlar, bu düşüşün tüketiciler için kısa vadeli bir rahatlama sağlayabileceğini belirtiyor. Avrupa ekonomisindeki genel yavaşlama ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar, Belçika’nın enflasyon sepetini doğrudan etkiliyor.

GIDA VE İÇECEK FİYATLARI YAVAŞLADI

Ağustos ayında gıda ve alkolsüz içecek fiyatları, Temmuz’daki yüzde 3,10’luk artışa kıyasla yüzde 2,63’e geriledi. Bu, özellikle temel gıda maddelerinde fiyat artışlarının hız kestiğini gösteriyor. Alkol ve tütün ürünlerinde de belirgin bir düşüş yaşandı; fiyatlar yüzde 5,32’den yüzde 2,74’e indi. Tüketiciler, market alışverişlerinde bir miktar rahatlama hissedebilir.

KONUT VE ENERJİ MASRAFLARI AZALDI

Konut ve kamu hizmetleri giderleri de enflasyondaki düşüşe katkı sağladı. Temmuz’da yüzde 2,77 olan artış, Ağustos’ta yüzde 2,48’e geriledi. Enerji fiyatlarındaki küresel dalgalanmalar, bu kategorideki fiyat baskısını hafifletti. Belçika’da hanehalkı bütçelerinin önemli bir kısmını oluşturan bu kalemdeki gerileme, yaşam maliyetini bir nebze azalttı.

GİYİMDE DEFLASYON DERİNLEŞTİ

Giyim ve ayakkabı sektöründe deflasyon devam ediyor. Temmuz’da yüzde -2,96 olan fiyat düşüşü, Ağustos’ta yüzde -3,13’e ulaştı. Mevsimsel indirimler ve talebin azalması, bu sektördeki fiyatları aşağı çekti. Tüketiciler, giyim harcamalarında avantajlı fiyatlarla karşılaşabilir.Ulaşım Fiyatları ToparlandıUlaşım sektöründe ise fiyatlar toparlanma gösterdi. Temmuz’da yüzde -0,35 olan fiyat değişimi, Ağustos’ta yüzde 0,83 artışa döndü. Yakıt fiyatlarındaki hafif yükseliş, bu artışta etkili oldu. Toplu taşıma ve bireysel ulaşım maliyetleri, tüketicilerin bütçesini etkilemeye devam ediyor.

AYLIK BAZDA FİYATLAR GERİLEDİ

Aylık bazda ise tüketici fiyatları Ağustos’ta yüzde 0,01 düşüş gösterdi. Temmuz’daki yüzde 0,49’luk artışın ardından gelen bu gerileme, piyasalarda sakin bir seyir izlendiğini ortaya koyuyor. Ekonomistler, bu verilerin Avrupa Merkez Bankası’nın para politikası kararlarını etkileyebileceğini ifade ediyor.

Belçika’daki bu enflasyon düşüşü, Avrupa genelindeki ekonomik trendlerle uyumlu. Uzmanlar, önümüzdeki aylarda enerji fiyatları ve küresel arz zincirindeki gelişmelerin, enflasyonun seyrini belirleyeceğini vurguluyor. Tüketiciler için ise bu veriler, kısa vadede harcamalarda bir miktar rahatlama sağlayabilir.Anahtar Kelimeler: Belçika, enflasyon, fiyatlar, gıda, konut, ulaşım