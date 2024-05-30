Belçika'da Filistin destekçilerine yönelik "orantısız güç kullanımı" için suç duyurusu

Kaynak: AA
Belçika'da Filistin destekçilerine yönelik "orantısız güç kullanımı" için suç duyurusu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan İsrail'in büyükelçiliği önünde toplanan Filistin'e destek veren kalabalığa polisin sert müdahalesine ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'nın aktardığına göre, başkentteki bir hukuk bürosu, Uccle belediyesi ve belediye başkanı Boris Dillies ile ilgili polis birimi hakkında şikayette bulundu.

Protesto sırasında polisin kullandığı göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve coplar nedeniyle yaralanan öğrenciler, suç duyurusunda bulundu.

Uccle Belediye Başkanı Dillies ve yetkilileri ile polisler, 28 Mayıs'ta İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan Filistin destekçilerine yönelik "orantısız güç kullanmakla" suçlandı.

Belediye başkanı Boris Dillies, protestonun izinsiz olduğunu belirterek polisin müdahalesini savunurken, yaralanan göstericiler için üzgün olduklarını ifade etti ve "Yasa dışı bir eyleme katıldığınızda bu tür riskleri göze alırsınız." dedi.

Olayın ardından Brüksel Özgür Üniversitesi öğrencileri, aynı yerde toplanma çağrısı yapmış ancak düzenlenen protesto da polis müdahalesiyle dağılmıştı.

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