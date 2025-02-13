Belçika'da göstericiler ile polis arasında gerilim

Belçika'da kamu hizmetlerini savunmak amacıyla başlayan protesto, yeni hükümetin kemer sıkma politikalarına tepkiyle daha geniş bir harekete dönüştü. 13 Şubat'ta düzenlenen gösteriye sendikalar 100.000 kişi katıldığını iddia ederken, polis 60.000 kişi olduğunda ısrar etti. Sabah saatlerinden itibaren Brüksel sokaklarında yoğun bir kalabalık toplandı. Yürüyş Kuzey Garı'ndan başlayarak Midi Garı'na kadar devam etti.

Protestolar esnasında zaman zaman tansiyon yükseldi. MR Partisi'nin genel merkezi önünde toplanan bir grup aktivist, polisin biber gazı ve tazyikli suyla müdahalesiyle karşılaştı. Göstericiler polise yumurta, limon ve bira şişeleri fırlattı. Olay yerinde bulunan polis helikopteri ve çevik kuvvet ekipleri, sıkı yönetilen bir operasyonla göstericileri Midi Garı'na doğru sürükledi. Polisin açıklamasına göre, çok sayıda gözaltı yapıldı ancak kesin sayı belirtilmedi.

#Manifestation ????

Une intervention des forces de police à proximité de la place Louise a eu lieu pour des manifestants en possession d'objets appartenant au mobilier urbain de la Ville de @BXL_Off, @MobirisFr, ... (extincteurs, plaques d'égout, bordures, ...) et qui ont été… pic.twitter.com/FSZxlR0FdT — PolBru (@zpz_polbru) February 13, 2025

Gösterinin dikkat çeken isimlerinden biri de Belçika Federal İstihdam ve Ekonomi Bakanı David Clarinval oldu. Bakan, protestocular arasından fark edilmeden geçebilmek için külkük ve atkı kullanarak kamufle oldu. Şehir merkezinde yollar saatlerce kapalı kalırken, toplu taşıma hatları da aksadı.

Sendika liderleri protestonun sıradan bir gösteri olmadığını, aynı zamanda uzun sürecek bir direnişin ilk aşaması olduğunda ısrar etti. Hıristiyan Sendikası Genel Sekreteri Marie-Hélène Ska, "Bu protesto, çalışanların yüksek enflasyon, düşük maaşlar ve kısıtlanan haklar karşısında neler hissettiğini gösteren bir mesajdır. Yeni hükümetin politikaları, en çok emekçileri vuruyor," dedi. Ska, ayrıca 31 Mart'ta genel greve gidileceğini duyurdu ve "Bu sürecin sadece bir başlangıç olduğunu herkes bilmeli," ifadelerini kullandı.

Günün sonunda, Midi Garı çevresinde kalan son göstericiler polis tarafından dağıtıldı ve şehir merkezi tekrar sakinleşti. Polis, olaylar sırasında kamu mallarının zarar gördüğünü ve göstericilerin belediye eşyalarını proje olarak kullandığını belirtti. Protestocuların büyük bir kısmı trenlere binerek şehri terk ederken, sendikalar mücadelenin süreceğini duyurdu.