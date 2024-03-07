Belçikalı HRD Antwerp Türkiye pırlanta pazarına yeniden giriş yaptı

Elmas sertifikasyonu şirketi Belçikalı HRD Antwerp, dünyada mücevher pazarında beşinci sırada olan Türkiye’de 35 milyon TL yatırımla yeniden giriş yapma kararı aldı. Pırlantalı mücevher değerleme amacıyla kurulan yeni laboratuvar şimdilik 6 profesyonel gemolog istihdamı ile Türkiye’de faaliyet göstereceği açıklandı.

HRD Antwerp Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Vekili Arzu Özer, basın mensuplarına Türkiye’deki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

50 yılı aşan geçmişiyle firmanın bilimsel araştırmaları elmas piyasalarının hizmetine sunan ilk elmas laboratuvarı olduğunu ifade eden Özer, elmasta sertifikasyonun son derece önemli ve hassas bir işlem olduğuna dikkat çekti.

TÜRK İHRACATINA KATKI SAĞLIYOR

Sertifikasyon süreci içerisinde ulaşan her elmas için mikro lazerle benzersiz bir kimlik numarası işlendiğini ifade eden Özer. “Bu numara elmasın pasaportu niteliğindedir. Bu pasaport sayesinde elmas, dünya çapında veri tabanından izlenir” dedi.

Böylelikle analiz edilen elmas için benzersiz bir güvenlik avantajı sağlandığına dikkat çeken Özer, “İzlediğimiz tüm süreç, Türk mücevhercileri için ihracata katkı anlamına gelirken tüketiciler için de uluslararası alanda geçerliliği ifade ediyor. Yurt dışına satılan bir pırlantalı mücevheri HRD sertifikalı olarak satarsanız hem markaya hem de Türkiye’ye katma değer sağlarsınız” dedi. Özer, sertifika sayesinde dünyanın her yerinde bilinirliğe ve değere sahip olunacağına da dikkat çekti.

TÜRKİYE’DE MÜCEVHER PAZARI 7.1 MİLYAR DOLAR

Dünyada pırlanta sektörünün hacminin 90 milyar dolar büyüklüğünde olduğunu ifade eden Özer, “2025 yılında ise bu rakamın 150 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye mücevher pazarı ise 7.1 milyar doları geçti. Mücevher fiyatlarının da pandemi öncesi seviyesine geriledi” dedi.

Sertifikasyon sürecine giren bir ürünün değerinin yüzde 30 artığına dikkat çeken Özer, maliyetinin ise 22-26 dolar arasında olduğuna vurgu yaptı. Laboratuvar ürünlerinin de piyasada yer aldığına dikkat çeken Özer, “Doğal mücevher 12 bin 500 dolara satılırken, laboratuvar ortamında üretilenler ise 4 bin 500’den satılıyor. Piyasanın yüzde 35’i laboratuvar üretimi” dedi.

Türkiye’de geçen sene 419 milyon dolar değerinde pırlantalı mücevher ihracatı gerçekleştiğini, iç piyasada ise hesaplanamamasına karşın çok büyük bir satış hacmi olduğunu söyleyen Özer, yılın ikinci yarısı itibarıyla çıplak taş değerleme hizmeti de vermeyi planladıklarını ve bunun için ayrıca yatırım gerçekleştireceklerini ifade etti.

MÜCEVHER TASARIM YARIŞMASINA TÜRKİYE DE DAHİL

İlk 1985 yılında gerçekleşen ve her 2 yılda bir düzenlenen, mücevher tasarım yarışması HRD Antwerp Tasarım Ödülleri’ne Türkiye’nin de dahil olduğu müjdesini veren Özer, “Değerli taşlar, Pırlantalar ve Aksesuarlar olmak üzere 3 farklı kategoride gerçekleştirilecek HRD Antwerp Tasarım Yarışması’nın 19’uncusuna Türkiye’den de başvuru alınacak, ödül töreni de 2025 yılı Mayıs ayında İstanbul’da gerçekleştirilecek. Geçen sene 65 ülkeden 1554 tasarımcının 1687 tasarımla katıldığı bu yarışma, özellikle genç tasarımcılara global anlamda büyük bir fırsat tanıyor” şeklinde konuştu.