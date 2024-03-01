Belediye başkan adayından en ilginç vaat. Boğma rakı tesisi kuracağım

Kaynak: Birgün
Belediye başkan adayından en ilginç vaat. Boğma rakı tesisi kuracağım
Hatay’ın Defne ilçesinde SOL Parti Belediye Başkan Adayı Serbay Mansuroğlu, oldukça ilginç bir seçim vaadinde bulundu. Mansuroğlu “Boğma rakı tesisi kuracağım.” Bu sözleri, sosyal medyada hızla yayıldı ve dikkat çekti.

6 Şubat 2023 depremlerinden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay yaralarını sarmaya devam ediyor. Bir yandan yeniden ayağa kalkmaya çalışan kent bir yandan da 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere hazırlanıyor.

Lütfü Savaş'ın yeniden adaylığı, Gökhan Zan'ın yarışa dahil olması derken şimdide verilen seçim vaadi kentte gündem oldu.

SEÇİM VAADİ: BOĞMA RAKI TESİSİ

Defne ilçesinde SOL Parti Belediye Başkan Adayı Serbay Mansuroğlu'nun 'boğma rakı tesisi' vaadi dikkat çekti.

Mansuroğlu "Küçük üreticilerin üreteceği ürünlerle okullarda ücretsiz öğle yemekleri dağıtabiliriz" dedi.

Mansuroğlu şunları söyledi:

"Tesisler kurabiliriz. Boğma rakı tesisi bunlardan biri, sebze hali, hayvan pazarı, mezarlık, bir ilçeyi ilçe yapan ne varsa şu an burada eksik durumda. Defne’nin tüm yolları delik deşik durumda. Eğer Karayolları Genel Müdürlüğü altyapı sorununu çözmezse belediyeyi biz aldığımızda iş makineleriyle gider biz yaparız.”

Bu ilginç vaadin, seçim sürecinde nasıl karşılık bulacağı merak konusu oldu. Depremin yaralarını sormaya çalışan bir ilçe için boğma rakı tesisi vaadi büyük ses getirdi.

BOĞMA RAKI NEDİR?

Boğma rakı, geleneksel damıtma yöntemiyle üretilen bir rakı çeşididir. Ev yapımı olarak kayısı, erik, incir, ayva gibi meyvelerden tercih edilerek yapılır. Anadolu’da da bilinen bu rakı türü, özellikle küçük üreticilerin ürünlerini değerlendirmesi için önemlidir.

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