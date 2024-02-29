Murat Kurum: İlk işini kuracak gençlere 100 bin TL sermaye desteği vereceğiz

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Murat Kurum: İlk işini kuracak gençlere 100 bin TL sermaye desteği vereceğiz
AKP'nin İBB aday Murat Kurum, “Gençlerimiz için hazırladığımız projeleri paylaştık. İlk defa iş kuracak gençlerimize 100 bin TL'lik sermaye desteği sağlayacağız” sözlerini kullandı.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdiği Murat Kurum, Bağcılar Mahmutbey Selanikliler Derneği'nde gençlerle buluştu.

Murat Kurum, gençler için ortak çalışma alanları oluşturacaklarını belirterek, “Gençlerimiz için hazırladığımız projeleri paylaştık. İlk defa iş kuracak gençlerimize 100 bin TL'lik sermaye desteği sağlayacağız” dedi.

İstanbul'un kaynaklarını doğru şekilde kullandıklarında kendi kendine yeterli olabileceğini söyleyen Kurum, “İstanbul sadece kendisi için değil, 81 ilde etkisi olan bir şehrimizdir. Bu yüzden biz kaynaklarımızı doğru şekilde değerlendirmeye gayret edeceğiz. Doğru kişilerle, ehliyetli ekiplerle hizmetleri gerçekleştirmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

İstanbul'un deprem riski taşıyan bir şehir olduğunu hatırlatan Kurum, “Bu deprem şehrinde öncelik depreme verilmeli. Deprem dönüşümü yapılmalı. Bağcılar'da şu anda 3 tane dönüşüm projesi gerçekleştiren bir abiniz, kardeşiniz olarak buradayım.” diyerek konuşmasını bitirdi.

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