Belediye Başkan Yardımcısı içip içip havaya ateş etti! Magandalığa soyundu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Aydın'ın Söke ilçesinde bir düğünde havaya ateş açan Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu gözaltına alındı. Olay sosyal medyada yayıldı, soruşturma başlatıldı. Tabancanın bir mahalle muhtarına ait olduğu belirlendi.

Olay, hafta sonu Söke'de düzenlenen bir düğünde meydana geldi. Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu, düğün sırasında alkol aldıktan sonra belindeki tabancayı çıkarıp, havaya ateş açtı. O anlar, diğer davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pullukçu'yu dün akşam saatlerinde gözaltına aldı. Yapılan incelemede, Pullukçu'nun kullandığı tabancanın Çalıköy Mahalle Muhtarı Yaşar Gülbudak'a ait olduğu tespit edildi. Gülbudak da gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Belediye Başkan Yardımcısı içip içip havaya ateş etti! Magandalığa soyundu

Belediye Başkan Yardımcısı içip içip havaya ateş etti! Magandalığa soyundu

Belediye Başkan Yardımcısı içip içip havaya ateş etti! Magandalığa soyundu

Belediye Başkan Yardımcısı içip içip havaya ateş etti! Magandalığa soyundu

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Belediye Başkan Yardımcısı içip içip havaya ateş etti! Magandalığa soyundu
Belediye Başkan Yardımcısı içip içip havaya ateş etti! Magandalığa soyundu