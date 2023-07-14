Belediye başkanı adayı OnlyFans hesabı açtı. Seçim için soyunacak

Kolombiya’da Turbo’nun belediye başkanlığına aday olan Cristian Mestre, seçim kampanyasını finanse etmek için OnlyFans hesabı açtı.

Belediye başkanı adayı OnlyFans hesabı açtı. Seçim için soyunacak

Ekim ayında yerel seçimlerin yapılacağı Kolombiya’da bir belediye başkanı adayı Onlyfans hesabı açmasıyla hem ülkesinde hem de uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

Kolombiya’daki liman kenti Turbo’nun belediye başkanlığına aday olan Cristian Mestre, seçim kampanyasını finanse etmek için yetişkin içeriklerin paylaşıldığı OnlyFans üzerinden bir hesap açtığını açıkladı. Mestre, çıplak fotoğraflarını da paylaşacağını söylerken, böylelikle seçim kampanyasında harcamalarını azaltmayı hedeflediğini söyledi.

Daha önce Turbo’nun da bulunduğu Antioquia bölgesinin ekonomiden sorumlu bakanı olarak görev alan Mestre, “Seçimi halkımızın desteğiyle kazanmak istiyorum, büyük şirketlerin parasıyla değil. Abonelik 4 bin 600 Kolombiya pesosudur(yaklaşık 29 TL) ” dedi.

Arkasına büyük sermayedarları almak yerine halkın desteğini almak istediğini söyleyen Mestre, “Tanrının yardımıyla bu kampanyayı ileri taşıyabiliriz. Çıplak fotoğraflar da paylaşılacak hesaptan. Fakat bu fotoğraflar antik Yunan dönemini anımsatan artistik fotoğraflar olacak. Bunlar aracılığıyla siyasi mesaj vereceğiz” ifadesini kullandı.

cristian-mestre.jpg

kolombiya-dfsdf.jpg

koloniya-sdgdfgdfgdfghfh.jpg

Öne Çıkanlar
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Erdoğan’la Bahçeli arasındaki seyyanen zam görüşmelerini içeriği sızdı
Erdoğan’la Bahçeli arasındaki seyyanen zam görüşmelerini içeriği sızdı
Erdoğan muhalefeti de mi yönetiyor?
Erdoğan muhalefeti de mi yönetiyor?
Ölen Menzil şeyhinin hastanedeki odası ortaya çıktı
Ölen Menzil şeyhinin hastanedeki odası ortaya çıktı
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan flaş İstanbul depremi açıklaması. "2045 yılından önce beklemiyorum" demişti
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan flaş İstanbul depremi açıklaması. "2045 yılından önce beklemiyorum" demişti
Son Haberler
Aydın’da zincirleme kaza Güncel
Aydın’da zincirleme kaza
Bahçeli'nin maaş zammı talebini iktidardan kim engelledi? Ekonomi
Bahçeli'nin maaş zammı talebini iktidardan kim engelledi?
Threads'in az bilinen özellikleri ortaya çıktı Teknoloji - Otomotiv
Threads'in az bilinen özellikleri ortaya çıktı
İzmir’de orman yangını Güncel
İzmir’de orman yangını
Yozgat'ta firari dolandırıcılık hükümlüsü suçüstü yakalandı Güncel
Yozgat'ta firari dolandırıcılık hükümlüsü suçüstü yakalandı
Arabistan'dan Mertens'e dev teklif Spor
Arabistan'dan Mertens'e dev teklif
Arda Güler'i Madrid sokaklarında yakaladılar Spor
Arda Güler'i Madrid sokaklarında yakaladılar