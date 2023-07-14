Belediye başkanı adayı OnlyFans hesabı açtı. Seçim için soyunacak

Ekim ayında yerel seçimlerin yapılacağı Kolombiya’da bir belediye başkanı adayı Onlyfans hesabı açmasıyla hem ülkesinde hem de uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

Kolombiya’daki liman kenti Turbo’nun belediye başkanlığına aday olan Cristian Mestre, seçim kampanyasını finanse etmek için yetişkin içeriklerin paylaşıldığı OnlyFans üzerinden bir hesap açtığını açıkladı. Mestre, çıplak fotoğraflarını da paylaşacağını söylerken, böylelikle seçim kampanyasında harcamalarını azaltmayı hedeflediğini söyledi.

Daha önce Turbo’nun da bulunduğu Antioquia bölgesinin ekonomiden sorumlu bakanı olarak görev alan Mestre, “Seçimi halkımızın desteğiyle kazanmak istiyorum, büyük şirketlerin parasıyla değil. Abonelik 4 bin 600 Kolombiya pesosudur(yaklaşık 29 TL) ” dedi.

Arkasına büyük sermayedarları almak yerine halkın desteğini almak istediğini söyleyen Mestre, “Tanrının yardımıyla bu kampanyayı ileri taşıyabiliriz. Çıplak fotoğraflar da paylaşılacak hesaptan. Fakat bu fotoğraflar antik Yunan dönemini anımsatan artistik fotoğraflar olacak. Bunlar aracılığıyla siyasi mesaj vereceğiz” ifadesini kullandı.