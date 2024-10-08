Belediye başkanı cinayete kurban gitti! Göreve başlayalı 6 gün olmuştu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Züleyha Öncü
Belediye başkanı cinayete kurban gitti! Göreve başlayalı 6 gün olmuştu

Meksika'nın Chilpancingo şehrinde, göreve başlamasının üzerinden henüz altı gün geçmiş olan Belediye Başkanı Alejandro Arcos, korkunç bir cinayete kurban gitti.

43 yaşındaki Arcos, başı kesilerek öldürüldü ve kesik başı bir arabanın tavanında sergilendi. Cinayetin, Meksika'da faaliyet gösteren karteller tarafından işlendiği belirtiliyor. Arcos'un vücudu aracın yolcu koltuğunda bulunurken, kesik başı aracın tavanına yerleştirilmiş halde bulundu.

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Haziran ayında seçilen ve geçtiğimiz Salı günü göreve başlayan Arcos, kısa sürede kasırga felaketinden etkilenenlere yardım etmek için çalışmalara başlamıştı. Ancak, görevdeki altıncı gününde, kartellerin hedefi olarak hayatını kaybetti. Cinayetten sadece birkaç saat önce, Arcos'un Facebook'ta yerel halkla konuştuğu fotoğraflar paylaşılmıştı.

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Guerrero eyalet valisi Evelyn Salgado, cinayeti sert bir dille kınayarak, "Onun kaybı tüm Guerrero toplumunu üzdü ve hepimizi öfkeyle doldurdu" dedi.

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Ayrıca, Arcos'un bağlı olduğu PRI partisinin lideri Alejandro Moreno, "İktidara geleli daha bir hafta bile olmamıştı. Toplumları için ilerleme arayan genç ve dürüst yetkililerdi. Başsağlığı ve dayanışma dileklerimiz ailelerine gidiyor" ifadelerini kullandı.

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