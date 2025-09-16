Belediye başkanı dahil onlarca kişi hakkında tutuklama talebi!

Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulundu 45 kişiden 39'u, tutuklanmaları talebiyle, 6'sı ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu

"MECLİS ÜYELERİ TEHDİT EDİLİYOR"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik adliye önünde düzenlediği basın açıklamasında konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

Belediye meclis üyeleri Whatsapp mesajları üzerinden Kurtlar Vadisi editleri üzerinden ölümle tehdit edilmiştir. Bunlar ifadelerle tutanak altına alındı. Hasan Mutlu son 10 günlük dilimde telefonlar aldı. AKP'ye geç yoksa sana operasyon yapılacak. Geçmedi Hasan Mutlu. Cumartesi gözaltına alındı Cuma günü telefon açıldı. Şuan burada aramızda bulunan insanlardan biri tanıklık etti. Dediler ki yarın sana operasyon yapılacak AKP'ye geç. 8 tane meclis üyesi şuanda bekliyor.

'Meclis üyeleri ölümle tehdit ediliyor'

Geriye kalan meclis üyeleri tehdit ediliyor. Şantaj yapılıyor, para teklif ediliyor. Adliye koridorlarında şu kadar para teklif edilmiş konusu konuşuluyor. Bu bir çökme operasyonudur. 31 Mart'ta Bayrampaşa halkı bir karar verdi. Halk oyuyla seçilmiş bir belediye başkanına operasyon yapılıyor. Meclis çoğunluğu değiştirilmek istenerek belediyeye çökmeye çalışıyorlar. Karar verici hakimler bu gerçekleri bilmelidir ve Hasan Mutlu görevinin başına dönmelidir.