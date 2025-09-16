'Meclis üyeleri ölümle tehdit ediliyor'

Düzenleme: Kaynak: ANKA

Özgür Çelik, Bayrampaşa'daki operasyonlara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP'li Belediye Meclis üyelerinin ölümle tehdit edildiğini açıkladı.

Görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 48 kişinin adliyeye sevk edilmesinin ardından il örgütü ile Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde açıklamalarda bulundu.

Çelik konuşmasında CHP'li Belediye Meclis üyelerinin AKP'ye geçmeleri, CHP'den istifa etmeleri için tehdit edildiğini söyledi.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

"TEHDİT VE ŞANTAJLA ALMAYA ÇALIŞIYORLAR"

8 Belediye Meclis üyemiz dahil toplam 48 kişinin savcılık işlemleri tamamlandı. En son söyleyeceğim sözü ilk başta söylemek istiyorum. Bu operasyon Bayrampaşa'ya çökme operasyonudur. 31 Mart'ta sandıkta kaybettikleri Bayrampaşa Belediyesi'ni tehdit ve şantajla almaya çalışıyorlar. Avukatlar, Emniyet ifadelerini incelediler.

"MECLİS ÜYELERİ AYLARDIR TEHDİT EDİLİYOR"

Görüyoruz ki gözaltına alınması için tek somut delil yok. Tape koymuşlar suç unsuru oluşturacak tek bir cümle yok. Belediye Başkanımız Sayıştay tarafından denetlenmiş yetmemiş kendisi de bir denetim yaptırmış.

Meclis üyeleri aylardır tehdit ediliyor. Meclis üyelerinde birinin avukatı ile konuştum. İfadesinde, 10.07.2025 tarihinde, 11.07.2025 tarihinde bir belediye meclis üyesinin telefonuna kelepçeli fotoğraflar mesaj olarak gönderilmiş. Kendisine Kurtlar Vadisi repliği ile 'Sadece ölüler görür' sözü gönderilmiş. Belediye Meclis üyeleri ölümle tehdit edilmiştir.

