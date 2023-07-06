Belediye Başkanı isyan etti: Çöpünü sağa sola atanlar Datça'ya gelmesin

Bayram tatiliyle birlikte turizm patlaması yaşayan Datça'da, turistlerin ve tatilcilerin denize ve doğaya bıraktığı çöpler büyük sorun oldu.

Kışın yaklaşık 25 bin kişinin yaşadığı Datça'da, turizm sezonu nüfus 100 bini geçince belediyenin hizmetleri yetersiz kaldı.

Özellikle turistlerin bulunduğu her yerde çöp yığınları oluştu.

Datça'da yaşayanların büyük tepki gösterdiği bu durumdan sonra Belediye Başkanı Gürsel Uçar isyan ederek "Denize çöpünü atanlar Datça'ya gelmesin. Onlar burada tatil yapmayı hak etmiyorlar" dedi.

Uçar'ın açıklamaları şöyle:

KİMSEYE GELME DİYEMEYİZ AMA...

"Biz Kimseye 'Datça'ya gelmeyin' diyemeyiz; kapımız herkese açık. Dünyanın en çirkin insanı bile Datça'ya gelsin, başımız üzerinde yeri var. Ama bazı insanlara 'Arkadaş, böyle gelecekseniz gelmeyin Datça'ya' diyecek noktaya geldim."

ÇÖPLERE YETİŞEMİYORUM

"Ben Datça Belediyesi olarak her yere, Değirmenbükü'ne, Bağlarözü’ne, Mersincik'e, Murdala'ya, aşağıdaki Bükceğiz'e, bilmem neresine çöp konteyneri koyamam. Yani, koyayım desem bile her yere benim çöp kamyonetlerim giremiyor. Bakıyorum 'Başkanım, şurayı bir görseniz, insanlar pisliğini bırakıp gitmiş. Datça'yı tatil yapılacak en güzel yer' diye düşünen arkadaşlarımız, lütfen o yörelerde yapmış olduğunuz piknikten sonra çöpünüzü koyun bir poşete, getirin, mahallelerin yakınındaki bir çöp konteynerine atın. Sizden sonra oraya girecek arkadaşlarımız orayı temiz bulsun."

DATÇA'DA TATİLİ HAK ETMİYORLAR.

"Datça'ya tatile gelen birçok tatilcimizin Datça'da tatil yapmayı hak etmediğini gördüm. Evet, Datça'da herkes tatil yapmalı ama herkes çevresine sahip çıkmalı, çöpünü toplamalı. Belediye oraya çöp konteyneri koyamayabilir. Her yere, her sahile çöp konteyneri konulacak diye bir kural yok. Belediye koymadı diye 'Belediye buraya bir çöp konteyneri koymamış. Yazıklar olsun Datça Belediyesi'ne' desinler. Ama çöpünü orada bırakma. Çöpünü al getir. Suç bizde olsun. Belediye yeterli hizmet vermiyor diye konuşun.

Yediğinin içtiğinin çöpünü sahilde bırakanlar var. Bunu yapan arkadaşlar Datça'ya tatile gelmesinler. Bana göre bu tür insanlar böylesine güzel bir coğrafyada tatil yapmayı hak etmiyorlar. Datça'da tatil yapmayı hak edenlerin başımızın üzerinde yeri var”