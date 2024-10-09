Belediye Başkanı uyardı: Kaçamazsanız öleceksiniz

ABD'nin Florida eyaleti, Helene Kasırgasından yediği darbenin altından şimdi de Milton Kasırgası'na hazırlanıyor.

Florida Acil durum Yönetimi Direktörü Kevin Guthrie, Milton Kasırgası'nı 5'nci kategoriye yükseldiğini açıkladı. Kasırgadan 6 milyon kişinin etkilenmesi bekleniyor. Direktör Guthrie, milyonlarca kişiyi etkileyecek bir şiddete bir filakete dönüşme ihtimali olduğunu ifade etti.

Tampa Körfezi'ndeki herkesin hemen tahliye olması gerektiğini belirten Kevin Guthrie bölgenin zamanında terk edilmesinin önemi değindi

KARAYOLLARINDA KUYRUK OLUŞTU BÖLGEYE EK UÇAK SEFERLERİ DÜZENLENİYOR

Milton Kasırgası'ndan kaçmak isteyenler karayollarında kuyruklar oluştururken, uçak şirketleri Florida bölgesini terk etmek isteyenler için ek seferler düzenledi. Yetkilere kasırganın etkisin yoğun yaşanacağı bölge sakinlerinin birkaç gün yetecek yiyecek, su ve ilaç takviyesi yapması yönünde uyarılarda bulundu.

“BU BÖLGEDEN KAÇIN, YOKSA ÖLECEKSİNİZ!”

Milton Kasırgasıyla ilgili en tikkat çeken açıklama Tampa Belediye Başkanı Jane Castor'dan geldi. Şehrin 400.000 sakinine seslenen Jane Castor, Milton Kasırgası'nın şehri vurması durumunda can kayıplarının kaçınılmaz olacağını vurguladı. Castor “Bu bölgede daha önce böyle bir şey görmedik. Helene Kasırgası bir uyarıydı, bu ise tam anlamıyla bir felaket olacak. Hiçbir şekilde dramatize etmeden şunu söyleyebilirim: Eğer bu tahliye alanlarında kalırsanız, öleceksiniz” diyerek korkutan bir açıklamaya imza attı.

TAMPA İÇİN 100 YILDIR GÖRÜLEN EN KÖTÜ FIRTINA OLABİLİR

Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada, Milton Kasırgası’nın son 100 yılın en yıkıcı kasırgası olabileceğini açıkladı. Milton Kasırgası nedeniyle 3 metrenin üzerinde dalgalarla kıyıyı döveceği ağır hasarlar yaşanabileceği belirtildi.