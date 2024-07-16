Belediye başkanından 15 Temmuz’da skandal sözler: İşgal ettik

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Belediye başkanından 15 Temmuz’da skandal sözler: İşgal ettik

AKP’li Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, 15 Temmuz’un yıl dönümünde gerçekleştirilen etkinlikte Sultan Alparslan’ın Anadolu’yu, Fatih Sultan Mehmet’in ise İstanbul’u “işgal” ettiğini söyledi.

AKP’li Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşma tartışma yarattı.

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Çetinkaya 1071’de Sultan Alparslan’ın, 1453’te Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u “işgal” ettiğini belirtti.

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“ALPARSLAN'IN ANADOLU'YU İŞGALİYLE BAŞLIYOR"

Konuşmasına düzeltme yapmadan devam eden Çetinkaya şöyle konuştu:

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“Tabii tarih yeni gibi duruyor 15 Temmuz 2016 ama mazi 1071 Alparslan’ın Anadolu’yu işgali ile başlıyor. Akabinde atamız Sultan Fatih’in, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u işgali, Kurtuluş Savaşı ve bugün görüyoruz ki aynı hedef aynı istiklal batılı yada siyonist güçlerde yine bir işgal girişimi ama yine Türk milletinin feraseti, dirayeti ve yine aziz toprakların muhafazasını görüyoruz. Elhamdülillah ki bizler ordusu olan bir milletin, milleti ordu olan bir devletiz elhamdülillah. İnşallah şuurlu bir millet olarak ülkemizde eğitimle, kalkınmayla ülkemizi muhafazaya devam edeceğiz. Bu uğurda 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle şükranla anıyorum. Yine diğer taraftan güneydoğuda ve sınır ötesinde operasyonlarla aziz milletimizin refahını savunan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum.”

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