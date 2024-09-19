Belediye başkanından kadın mühendise büyük saygısızlık. 'Elini cebinden çıkar'

CHP'li Gaziantep Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, ilçede bulunan özel bir laboratuvarı ziyarete gitti.

Laboratuvarda yapılan çalışmaları görmek için gezerken kendisine uygulamalar hakkında bilgi veren kadın ziraat mühendisini, elini cebinden çıkarması için uyardı.

Sunum yaptığı sırada başkanın söylediklerini duymayan mühendisin cebindeki elini Belediye Başkanı Ali Doğan tutup kendisi çıkarttı.

O anların sosyal medyada yayılmasıyla birlikte belediye başkanına tepki yağdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı başkanın bu hareketini eleştiren yorumlar yaptı.

Eleştirilerin bazıları kendisinin üniversite mezunu dahi olmadığı yönünde yapıldı.