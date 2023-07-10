Belediye başkanının makam odasında silahlı saldırı

Sapanca Teleferik Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Ö., daha öncesinden tehdit edildiği ve mahkemelik olduğu kişi tarafından, Sapanca Belediye Başkanı'nın makam odasında silahla vuruldu.