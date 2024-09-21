Belediye otobüsü ağaca çarptı, yolcu camdan fırladı

Kaynak: İHA
Belediye otobüsü ağaca çarptı, yolcu camdan fırladı

Bursa'da yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belediye otobüsünün ağaca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Bursa'da yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belediye otobüsü, ağaca çarptı. Kaza sonrası 5 kişi yaralanırken olay yerinde can pazarı yaşandı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. idaresindeki 16 ADY 473 plakalı belediye otobüsü, yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün hakimiyetinden çıktı. Yol kenarındaki ağaca çarpan belediye otobüsü, zor durabildi. Kaza sonrası olay yerinde can pazarı yaşanırken 5 kişinin yaralandığı kazada, yolculardan biri camdan yere fırlayarak yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslar ile yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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