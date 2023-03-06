6 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Belediye otobüsü alevlere teslim oldu

İzmir'in Menderes ilçesinde alevlere teslim olan bir belediye otobüsü kullanılamaz hale gelirken yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 11:40
Takip Et

Belediye otobüsü alevlere teslim oldu

Belediye otobüsü alevlere teslim oldu
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, olay sabah saatlerinde Menderes ilçesi Ataköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ataköy - Cumaovası Aktarma Merkezi seferini yapan 729 numaralı İzmir Büyükşehir Belediyesi otobüsü, henüz bilinmeyen bir sebeple alev almaya başladı. 

Alevler kısa sürede tüm otobüsü sararken araç sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken otobüs kullanılamaz hale geldi.

Şans eseri boş olan otobüsteki yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
1
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
2
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli geliyor
3
﻿Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli geliyor
﻿Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli geliyor
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
4
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
5
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
6
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
7
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
﻿İskenderun'da yükselen deniz suyu çekilmeye başladı
﻿İskenderun'da yükselen deniz suyu çekilmeye başladı
﻿İskenderun'da yükselen deniz suyu çekilmeye başladı
﻿Uzmanlardan kadınlara uyarı. Daha güzel görünmek isterken sağlığınızı riske atmayın
﻿Uzmanlardan kadınlara uyarı. Daha güzel görünmek isterken sağlığınızı riske atmayın
﻿Uzmanlardan kadınlara uyarı. Daha güzel görünmek isterken sağlığınızı riske atmayın
﻿İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu basın toplantısı düzenleyecek
﻿İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu basın toplantısı düzenleyecek
﻿İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu basın toplantısı düzenleyecek
﻿Rüyada intihar etmek ne anlama geliyor? Rüyada intihar etmek neye işaret?
﻿Rüyada intihar etmek ne anlama geliyor? Rüyada intihar etmek neye işaret?
﻿Rüyada intihar etmek ne anlama geliyor? Rüyada intihar etmek neye işaret?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.