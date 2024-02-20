Belediye personeline yüzde 107 zam! En düşük işçi maaşı...

Kaynak: İHA
Belediye personeline yüzde 107 zam! En düşük işçi maaşı...
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, belediye personellerine yüzde 107 zam yapıldığını, en düşük işçi maaşının ise 34 bin lira olduğunu açıkladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde zam oranı ve en düşük işçi maaşı belli oldu. Yetkili sendika ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

İmzalanan protokole göre işçilere yüzde 107 oranında zam yapılırken, en düşük işçi maaşı 34 bin lira oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Beyazgül, "Yeni zamlı maaşların Şanlıurfa için gece gündüz demeden canla başla çalışan işçi kardeşlerime hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hep birlikte yılmadan, yorulmadan çok daha güzel bir Urfa için çalışmaya devam edeceğiz inşallah” dedi.

444.jpg

Son Haberler
Rahmi Koç, Ali Koç ve Hasan Arat'ın yediği gizli yemeğin perde arkasını Şansal Büyüka açıkladı Spor
Rahmi Koç, Ali Koç ve Hasan Arat'ın yediği gizli yemeğin perde arkasını Şansal Büyüka açıkladı
Erdoğan yargıdaki krizi yine yeni anayasaya bağladı Gündem
Erdoğan yargıdaki krizi yine yeni anayasaya bağladı
Yangın sonrası üretim tesisi kullanılmaz hale geldi Yerel Haberler
Yangın sonrası üretim tesisi kullanılmaz hale geldi
Timsahın midesinden çıkanları görenler gözlerine inanamadı Dünya
Timsahın midesinden çıkanları görenler gözlerine inanamadı
Samsun'da kadın cinayeti zanlısı adliyeye sevk edildi Gündem
Samsun'da kadın cinayeti zanlısı adliyeye sevk edildi
Milas’ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Yerel Haberler
Milas’ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Ebu Ubeyde Anadolu İmam Hatip Lisesi yetkilisinin depremle ilgili skandal sözler söylediği iddia edildi Gündem
Ebu Ubeyde Anadolu İmam Hatip Lisesi yetkilisinin depremle ilgili skandal sözler söylediği iddia edildi