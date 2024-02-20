Belediye personeline yüzde 107 zam! En düşük işçi maaşı...

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde zam oranı ve en düşük işçi maaşı belli oldu. Yetkili sendika ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

İmzalanan protokole göre işçilere yüzde 107 oranında zam yapılırken, en düşük işçi maaşı 34 bin lira oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Beyazgül, "Yeni zamlı maaşların Şanlıurfa için gece gündüz demeden canla başla çalışan işçi kardeşlerime hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hep birlikte yılmadan, yorulmadan çok daha güzel bir Urfa için çalışmaya devam edeceğiz inşallah” dedi.