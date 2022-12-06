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Ağrı'da 5 zincir market daha mühürlendi

Ağrı Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde 5 zincir marketin daha mühürlenerek faaliyetlerine ara verildiği bildirildi.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 20:08
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Belediye tarafından yapılan denetimler sonucu 5 zincir market daha mühürlendi

Ağrı'da 5 zincir market daha mühürlendi
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Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tunç ile marketlerde raf-kasa fiyatları uygunluğu, hijyen ve düzen, son kullanma tarihi kontrolü ve ruhsat denetimi yapan zabıta ekipleri, uygun şartları taşımadığı gerekçesiyle 5 marketi mühürleyerek faaliyetine ara verdi.

"RUHSAT DURUMLARINI DA KONTROL EDİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tunç, denetimlerin rutin şekilde devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"İl merkezinde yapılan denetimler sonucunda, hijyen ve etiket fiyatlarının yanı sıra ruhsat durumlarını da kontrol ediyoruz. Denetimlerde zincir marketlerin eksik evrak ibraz ettiği tarafımızca tespit edilmiş ve ilgili işlemleri başlattık. Yaptığımız tetkikler neticesinde kendilerine kapama cezası uyguladık. En kısa sürede evraklarını Ağrı Belediyesine ibraz etmeleri neticesinde tekrar iş yeri açmayla ilgili kendilerine yardımcı olacağımızı belirtiyoruz."

Kentte belediye ekiplerince 3 Aralık Cumartesi günü yapılan denetimlerde 5 market mühürlenmişti.

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Sedat
6.12.2022 20:25
İlk seçimlerde bu millet bir daha açılmamak üzere sizi mühürleyecek.  
 
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