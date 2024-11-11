Belediye'den 'can dostlara’ mama desteği

Kaynak: İHA
Belediye'den 'can dostlara’ mama desteği

Kemer Belediyesi, Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirdiği yenilikçi geri dönüşüm projesiyle hem çevreye duyarlı bir yaklaşım sergiliyor hem de sokak hayvanlarının bakım ve beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor.

Merkezde, günlük 120 kg ekmek ve yemek artığı, 100 kg kedi ve köpek mamasına dönüştürülerek, barınakta bulunan hayvanların beslenme ihtiyaçları eksiksiz şekilde karşılanıyor.can-dostlara-mama-1.jpgMerkezi Veteriner Hekimi Fevzi Uzun, "Haftanın 6 günü süren üretim süreci ekipler titizlikle yönetilmektedir. Ekmek ve yemek artıkları, hayvanların sağlığına zarar vermeyecek şekilde işlenmekte ve hayvan dostlarımıza uygun, dengeli ve besleyici mamalar haline getirilmektedir. Bu üretim, aynı zamanda gıda israfının önlenmesine de büyük katkı sağlıyor. Tesisimizde, sokak hayvanlarının tedavi süreçlerinin yanı sıra, sağlıklı ve düzenli beslenmelerini de garanti altına almayı amaçlıyoruz. Bu proje, sadece barınakta bulunan hayvanların yaşam kalitesini iyileştirmekle kalmıyor aynı zamanda çevreye karşı sorumluluk bilinciyle hareket eden bir üretim modelini de hayata geçiriyor" dedi.

can-dostlara-mama-4.jpg

can-dostlara-mama-2.jpg

Son Haberler
Bodrum’da 33 kaçak göçmen yakalandı
33 kaçak göçmen yakalandı
Mehmet Ali Erbil'den ilk açıklama. Mahkemeye sevk edilirken konuştu
Mehmet Ali Erbil'den ilk açıklama. Mahkemeye sevk edilirken konuştu
80 yıllık dev şirket iflas etti: Krize daha fazla dayanamadı
80 yıllık dev şirket iflas etti: Krize daha fazla dayanamadı
Adıyaman’da, iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Adıyaman’da, iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Gaziantep' de dolandırıcılık operasyonu
Gaziantep' de dolandırıcılık operasyonu