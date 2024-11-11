Belediye'den 'can dostlara’ mama desteği

Merkezde, günlük 120 kg ekmek ve yemek artığı, 100 kg kedi ve köpek mamasına dönüştürülerek, barınakta bulunan hayvanların beslenme ihtiyaçları eksiksiz şekilde karşılanıyor. Merkezi Veteriner Hekimi Fevzi Uzun, "Haftanın 6 günü süren üretim süreci ekipler titizlikle yönetilmektedir. Ekmek ve yemek artıkları, hayvanların sağlığına zarar vermeyecek şekilde işlenmekte ve hayvan dostlarımıza uygun, dengeli ve besleyici mamalar haline getirilmektedir. Bu üretim, aynı zamanda gıda israfının önlenmesine de büyük katkı sağlıyor. Tesisimizde, sokak hayvanlarının tedavi süreçlerinin yanı sıra, sağlıklı ve düzenli beslenmelerini de garanti altına almayı amaçlıyoruz. Bu proje, sadece barınakta bulunan hayvanların yaşam kalitesini iyileştirmekle kalmıyor aynı zamanda çevreye karşı sorumluluk bilinciyle hareket eden bir üretim modelini de hayata geçiriyor" dedi.