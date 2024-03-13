Belediyeden kovulan fotoğrafçıya uluslararası ödül

Kaynak: İHA
Belediyeden kovulan fotoğrafçıya uluslararası ödül
2019 Yerel Seçimleri sonrasında, Ramazan ayında Esenyurt Belediyesi'nden kovularak gündem olan Erzurumlu fotoğrafçı Burak Okuyucu, Azerbaycan’da yılın fotoğrafçısı ödülünü aldı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de düzenlenen yılın en iyileri ödül gecesinden güzel bir haber geldi. Erzurumlu Burak Okuyucu, Azerbaycan’da yılın en iyi fotoğrafçısı ödülüne layık görüldü.
Çektiği doğa etkinlik fotoğraflarıyla haklı bir üne sahip oluan Okuyucu, Esenyurt Belediyesi ve Fatih Belediyesinde yapmış olduğu protokol fotoğrafçılığının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir çok programda da aynı vazifede bulunmuştu.

Bakü’de bulunduğu sürede de protokol fotoğrafçılığına devam eden Okuyucu, katıldığı bir çok programlarda çektiği fotoğraflarla katılımcıların memnuniyetini ve sempatisini kazandı.

Okuyucu Azerbaycan’ın önde gelen firmalarından Nice Group Şirketler topluluğu tarafından düzenlenen gecede 300 katılımcı arasında Azerbaycan’da yılın fotoğrafçısı ödülü ve diploması takdim edildi.

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