Belediyeden vatandaşlara dev hizmet!

Kaynak: İHA
Belediyeden vatandaşlara dev hizmet!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, karın yağmasıyla zorluk yaşayan vatandaşlara kumanya dağıtarak ve temel ihtiyaçlarını karşılayarak yardımcı oldu. Araçlar için de yakıt desteğinde bulundu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkili olan zorlu kış şartlarına karşı mücadele çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Vatandaşları zor anlarında yalnız bırakmıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama faaliyetleriyle yolların güvenliğini sağlıyor. Kuvvetli rüzgârın neden olduğu tahribatların giderilmesi için de sahada yoğun bir mesai harcıyor. Kış şartlarıyla mücadele çalışmaları hummalı bir şekilde devam ederken Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, vatandaşların yanında yer alarak kritik destekler sundu. İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yoğun kar yağışı ve düşük sıcaklıklar nedeniyle karayollarında mahsur kalan araçların kurtarılması için çalışmalar gerçekleştirdi. Ekipler, mahsur kalan vatandaşlara kumanya dağıtarak temel ihtiyaçlarını karşılarken, araçlar için de yakıt desteğinde bulundu.

İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Şehir genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava şartlarında, vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için sahadayız. Mahsur kalan araçların kurtarılmasından, vatandaşlarımıza temel ihtiyaçlarının ulaştırılmasına kadar geniş bir yelpazede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, karayollarında mahsur kalan vatandaşlarımıza kumanya desteği sağlamış, araçları için yakıt temin etmiştir. Vatandaşlarımızın bu süreçte yalnız olmadığını hissettirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kış şartlarıyla mücadelede hemşehrilerimizin güvenliği için gece gündüz demeden görevimizin başında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

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