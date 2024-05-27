Belediyelerden çıkarılan işçilerin sayısı 800’ü geçti

Kaynak: İHA
Belediyelerden çıkarılan işçilerin sayısı 800’ü geçti

Van'daki belediyelerden çıkarılan çok sayıda işçi, DEM Parti'li İpekyolu Belediyesi önünde 25 gündür eylemlerini sürdürüyor.

İşçilerin işten çıkarılmasının ardından HAK-İŞ Van Şubesi öncülüğünde başlatılan eylemlere, daha önce Edremit ve Tuşba belediyelerinde işlerine son verilen işçiler de katıldı. Gevaş Belediyesi'nden de işten çıkarmaların yaşandığı belirtildi.

HAK-İŞ Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, işten çıkarmaların 25. gününde eylemlerini sürdürdüklerini ve işçilerin sıkıntılarının giderilinceye kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Akdeniz, belediye başkanlarını müzakereye davet ederek, işçilerin tekrar işlerine dönmesini talep ettiklerini vurguladı. Akdeniz ayrıca, işten çıkarılan işçiler arasında hastalar, engelliler, düğünü olanlar gibi çeşitli durumlar bulunduğunu ve bu kişilerin işe ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

İşten çıkarılan işçilerden Leyla Toğuç, iki çocuğunun hasta olduğunu, kiracı olduğunu ve aynı gün içinde tek bir mesajla işten çıkarıldıklarını belirtti. Toğuç, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda haklarını aradıklarını ancak eleştiri aldıklarını dile getirerek, işlerini geri istediklerini ifade etti.

Son Haberler
Sanayiden ceset çıktı! Korkunç görüntüler Gündem
Sanayiden ceset çıktı! Korkunç görüntüler
Menzil Şeyhi Saki Elhüseyni: Kardeşlerim FETÖ’den daha tehlikeli Gündem
Menzil Şeyhi Saki Elhüseyni: Kardeşlerim FETÖ’den daha tehlikeli
Berrak yine rahat durmadı Magazin
Berrak yine rahat durmadı
Sabah işe gelen esnaf fark etti! Sokakta erkek cesedi bulundu Gündem
Sabah işe gelen esnaf fark etti! Sokakta erkek cesedi bulundu
Türkiye'nin en yaşlı bozayısı bulundu. Tam 400 bin yıllık Kültür Sanat
Türkiye'nin en yaşlı bozayısı bulundu. Tam 400 bin yıllık
Ahmet Çakar ‘bu rezilliktir’ dedi! Dört takım için hazırlanan tezgâhı açıkladı Spor
Ahmet Çakar ‘bu rezilliktir’ dedi! Dört takım için hazırlanan tezgâhı açıkladı
Zafer Partisi’ne sürpriz transfer! Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu Gündem
Zafer Partisi’ne sürpriz transfer! Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu