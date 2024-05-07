Beleş denize sıfır villada yaşıyorlar. Sahillerde karavan istilası

Taner Yener
Beleş denize sıfır villada yaşıyorlar. Sahillerde karavan istilası
Karavan parkı için ücret ödemek istemeyen karavan sahipleri, İstanbul sahillerindeki park alanlarını işgal etmeye devam ediyor. Araçlarını park edecek yer bulamayan çevre sakinleri ve vatandaşlar “Adeta beleş denize sıfır villada yaşıyorlar. Belediyeden neden ses çıkarmıyor?” diyerek tepki gösterdi.

Karavan sahipleri, ücretli karavan parklarına ödeme yapmak istemeyenler arasında yer alıyor ve bu nedenle İstanbul sahillerini işgal ediyorlar. Kartal, Maltepe ve Büyükçekmece gibi birçok ilçede sahillerde karavanların park yerlerine doldurulması, çevre sakinleri ve vatandaşlar arasında tepkilere yol açıyor.

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AYLIK 1152 TL VERMEMEK İÇİN

Kartal sahilinde aylık 1152 TL ücret ödemek istemeyen karavan sahipleri, sahil alanlarını mesken tutmaya devam ediyor. Bu durum, sahilde gezen diğer vatandaşları ve araçlarını sahil kenarına park etmek isteyenleri zor durumda bırakıyor.

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YENİ GÖRÜNTÜLER GELDİ

İşgal edilen alanlar arasında Kartal ve Maltepe Sahil Yolu da bulunuyor. Yeni görüntüler, karavan istilasının artarak devam ettiğini gösteriyor.

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DENİZİ GÖRMEK İÇİN KAYIĞA BİNMEK GEREK

Maltepe Küçükyalı sahilinden başlayan karavan işgali, Kartal Dragos’a kadar uzanıyor. Sahilden geçen bir vatandaşın çektiği son görüntüler, adeta denizi görmek için kayığa binmek gerektiğini gözler önüne seriyor.

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"BELEŞ DENİZE SIFIR VİLLADA YAŞIYORLAR"

Konaklamaların artmasıyla birlikte, araç sahipleri park alanlarında boş yer bulamadıkları için tepki gösteriyor. Aracını park edemeyen bir sahil sakin ise, “Ne güzel hayat. Vatandaş denizden kilometrelerce uzaklıkta 1 odalı yazlığa binlerce lira verirken bu insanlar beleş denize sıfır villada yaşıyorlar. Belediye yetkilileri bu duruma ses çıkarmıyor? Şikayetçiyiz” ifadesini kullandı.

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“SAYI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR”

Bir başka araç sürücüsü ise karavancı sayısının arttığını ve sahilin ücretsiz olduğu için burada durduklarını belirtti.

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